Bursa\'da AK Parti\'den kongre öncesi "Ortak Akıl Toplantısı"

Politika

Bursa'da kongre için çalışmalarını sürdüren AK Parti İl Başkanlığı tarafından "İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde "Umudun, icraatın, geleceğin adı: AK Parti" sloganıyla düzenlenen İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı'nda partinin Bursa'daki faaliyetleri ve gelecekteki projeleri konuşuldu. Toplantında konuşan eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda olduğunu belirterek, bu süreçte birçok zorlukla mücadele ettiklerini vurguladı. Çavuşoğlu, "Geriye dönüp baktığımızda 24 yıllık bir parti 23 yılı aşkın süredir iktidarda. İktidarda olduğumuz tarihten itibaren verdiğimiz demokrasi mücadelesinde önümüze çıkmayan herhangi bir engel kalmadı. Herhangi bir saldırıya maruz kalmadan gelememişiz. Tüm bu zorlukları aşarken tek yumruk olmayı başardık. Teşkilatlar olarak bir ve beraber olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliğinde, onun mücadele ruhunu ortaya koyarak bu ülkeye ve millete olan sevdamızla hep birlikte hareket ettik ve başarıyı elde ettik" dedi.

"Bursa, Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmadı"

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç ise, Bursa'nın partinin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Dalkılıç, "Bursa, kurulduğumuz günden bu yana Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun yol arkadaşlarını asla yalnız bırakmadı. Her seçim bizim için çok önemliydi, ancak 2023 yılı 14 Mayıs seçimleri bizim için çok daha kritik bir dönemeçti. O dönemde içimizden çıkanlar dahil olmak üzere Türkiye'nin aleyhine olan muhalefet, uluslararası güçler, sermaye ve medya birleşerek AK Parti'yi indirmeye, Cumhurbaşkanımızı susturmaya çalıştı. Ancak Bursa'daki teşkilatlarımız ve milletimizle kurduğumuz gönül bağı sayesinde 14 ve 28 Mayıs'ta tarihi bir başarı elde ettik. Eğer o dönemde önümüze koydukları adaylar ve kurdukları blok başarılı olsaydı, bugün burada bu toplantıyı yapıyor olmazdık. Suriye, Libya ve Irak gibi istikrarı arayan gözler gibi biz de istikrarı arıyor olacaktık. Şükürler olsun ki milletimiz buna izin vermedi" şeklinde konuştu.

"Terörizmin tepesine bela olduk"

Dalkılıç, AK Parti'nin Türkiye'nin kalkınmasındaki rolünü ve başarılarını vurguladı. "Bizler, umudu kalmamış Türkiye'yi devraldığımızda milletimizin yanında olduk. Savunma sanayiinde İHA, SİHA, TCG Anadolu gibi büyük projeleri hayata geçirdik. Terörizmle mücadelede, teröristlerin tepesine bela olduk. Yani hizmetlerin sayısını burada anlatmak ömrümüzü alır. Bursa, bize önemli bir mesaj verdi. Bu mesajı iyi okumalıyız. Milletimize fatura kesmeyeceğiz. Nerede eksik yaptık, ne noksanımız vardı, bunları sorgulayarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hedefe devam edeceğiz. Yerelde de büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçelerde yeniden AK kadrolarla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bir oyu zayi etmemek için elimizden geleni yapıyoruz"

Seçim çalışmalarında partiye oy kazandırmak için sokak sokak dolaştıklarını ifade eden Dalkılıç, "Bazen hakaretlere uğruyoruz, incitiliyoruz ama diyoruz ki, 'Ablacım, ağabeycim, bir dakika beni dinler misin?' Çünkü bir tane oy zayi olmasın diye her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Nefsimize ağır gelse de alttan alıyoruz, iltifat ediyoruz. Davamız için bu mücadeleyi yapmak zorundayız" dedi.

"Davut Gürkan ile yola devam edeceğiz"

Dalkılıç, "Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız istişareler doğrultusunda, kıymetli İl Başkanımız Davut Gürkan ile yola devam edeceğiz" dedi.

"Biz yeter demeden bu kervan durmayacak"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise yaptığı konuşmada, parti teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gürkan, "Bu coşkuyu sağlayan tüm teşkilat ekibime teşekkür ederim. 23 yıldır verilen bu hizmet kolay değil. Bu hizmet, teşkilat mensuplarımızın emeğiyle olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi ben bu teşkilatımla yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Son dönemde olanlarla ilgili ise birileri asla heveslenmesin. Biz yeter demeden bu kervan yolda durmayacak" şeklinde konuştu.

Toplantıya il delegeleri, teşkilat üyeleri ve davetliler katıldı. - BURSA