Bursa\'da Mustafa Bozbey Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.60 oy oranıyla seçildi. 6 ilçe CHP, 9 ilçe AK Parti, 2 ilçede ise İYİ Parti ipi göğüsledi.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, resmi olmayan sonuçlara göre 47.60 oy oranıyla başkanlığı kazandı. AK Parti'ni mevcut başkanı Alinur Aktaş ise 38.35 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Sedat Yalçın, 4.93, İYİ Parti adayı Selçuk Türkoğlu yüzde 2.27 oy alarak dördüncü sırada yer buldu.
Türkiye genelinde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.
Bursa'da ise 7 bin 422 sandıkta toplam 1 milyon 883 bin 345 kişi oy kullandı. Bu oyların 1 milyon 806 bin 893'ü geçerli sayıldı. Bozbey'e 860 bin 105 oy çıkarken, Alinur Aktaş, 693 bin 31 oyda kaldı.
Bursa'da AK Parti 9, CHP 6, İYİ Parti 2 belediye başkanlığı kazandı. Merkez ilçelerden Osmangazi'de CHP'li Erkan Aydın, Yıldırım'da AK Parti'li Oktay Yılmaz, Nilüfer'de CHP'li Şadi Özdemir resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamladı. Büyükorhan'da AK Parti'li Kamil Turhan, Gemlik'te CHP'li Şükrü Deviren, Gürsu'da AK Parti'li Mustafa Işık, Harmancık'ta CHP'li Haşim Arıkan, İnegöl'de AK Parti'li Alper Taban, İznik'te AK Parti'li Kağan Mehmet Usta, Karacabey'de İYİ Parti'li Fatih Karabatı, Keles'te AK Parti'li Ali Doğru, Kestel'de AK Parti'li Ferhat Erol, Mudanya'da CHP'li Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa'da CHP'li Şükrü Erdem, Orhaneli'de AK Parti'li Ali Osman Tayır, Orhangazi'de AK Parti'li Bekir Aydın, Yenişehir'de İYİ Partili Ercan Özel seçimi birinci sırada bitirdi.
Binlerce insan Kent Meydanı'na akın etti
Dün gece sandıklarının tamamına yakını açıldıktan sonra Mustafa Bozbey ve ekibi Kent Meydanı'nda binlerce vatandaşın katılımı ile kutlama yaptı. Seçimde görev alan herkese teşekkür eden Bozbey, siyasi propagandalarında sıkça kullandığı 'Çocukların gülümsemesi için' ifadelerine tekrar yer vererek, "Özellikle bizim kazanmamız için ve bir değişim için, Bursa'da çocukların da gülümsemesini isteyen herkese teşekkür ederim" dedi.
"Haklarını helal etsinler"
Öte yandan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir basın toplantısı düzenleyerek, "Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bin 60 mahallemizin yarıya yakınını ziyaret etmişim ben onu söyleyeyim. 500 küsur mahalleyi ziyaret etmişim. Hepsine dokunmaya çalıştık. Eksik kaldıklarımız olmuştur, haklarını helal etsinler. Alnım ak, geride tertemiz bir belediye bırakıyorum. 8 tane iştirakiyle beraber. Ben hizmetlerimizle, yaptıklarımızla, Bursa'ya en güzel katkıları yaptığımıza yürekten inanıyorum. Ben bu akşamdan itibaren gerçekten, muhtemelen sabah namazı sonrasında yatacağım. Çok rahat uyuyacağım, ben onu özellikle söylemek istiyorum. Eksiklerimiz muhakkak surette vardır ama bilerek ve isteyerek, yanlış yaptığımız herhangi bir konu asla olmadı" ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan eleştiri
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da milletin mesajını aldıklarını söyleyerek, "Bundan sonraki çalışmalarımızda o minvalde zaten devam edeceğiz. Ama bizim eleştirdiğimiz bir şey vardır. Daha seçimin sonuçları açıklanmadan, yalan ve iftira siyasetiyle sahada söylemler geliştirilmesi kimseye yakışmaz. Önce bu makamlara gelenlerin veya gelme niyetinde olanlar, önce iftira ve yalan siyasetinden vazgeçecekler. Daha sonuçlar açıklanmadan, olmamış şeyleri oldu gibi gösterip, kurumlarımızı zan altında bırakmak, bir kere adabı muaşeret kurallarımıza uymaz" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Bursa'da Mustafa Bozbey Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
İstanbul'da gerçekleştirilen istihbarat ve terörle mücadele operasyonunda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi yakalandı. Orta Asya kökenli olan hücre üyelerinin barındıkları evde jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu. Operasyon sonucunda ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği belirtildi.
Denizli'de yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 15, AK Parti 3 ve YRP 1 seçim merkezinde önde tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kulaklık ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
31 Mart seçim sonuçlarındaki başarısızlığın ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ederken, Meral Akşener'i de istifaya davet etmişti. Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise Akşener'in kurultay kararı aldığını iddia etmişti. Akşener'in bugün saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Yerel seçimler öncesi yapılan anketlerde en yakın sonuçları paylaşan anket şirketleri belirlendi. Aksoy Araştırma, BETİMAR ve AREA Araştırma, seçim sonuçlarına en yakın tahminleri yaparak güvenilirliklerini kanıtladılar.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında polisin zırhlı aracı devrildi ve 5 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polisler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ekonomik programa odaklanması gerektiğini belirtti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Palaz'ın vefat haberini açıklama yaparken duyurdu ve başsağlığı diledi.
Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre 5 yıllığına belediyeleri yönetecek isimler belli oldu. AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen 3. dönem yeniden göreve seçilirken merkez ilçelerde; AK Parti'den Yakutiye ilçesinde Mahmut Uçar ve Palandöken ilçesinde Muhammed Sunar 2. kez seçilmiş oldu. Aziziye ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpınar ipi göğüsleyen isim oldu. Erzurum'un diğer ilçelerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler şöyle; Aşkale Şenol Polat - AK Parti, Çat Arif Hikmet Kılıç- CHP, Hınıs Serdal Şardan- AK Parti, Horasan Hayrettin Özdemir- İYİ Parti, İspir Ahmet Coşkun - MHP, Karayazı Bahar Göksü- DEM Parti, Narman Aydemir Adem Kınalı - AK Parti, Oltu Adem Çelebi - AK Parti, Pasinler Ünsal Sertoğlu - AK Parti, Şenkaya Görbil Özcan - CHP, Tekman Abdurrahman Sever - DEM Parti, Tortum Muammer Yiğider - AK Parti, Karaçoban Kazım Erhan - DEM Parti, Uzundere Muhammed Halis Özsoy - BBP, Pazaryolu İbrahim Şahin - AK Parti, Köprüköy Nevzat Karasu - Yeniden Refah Partisi. Seçimlerle alakalı bazı ilçelerde partilerin sonuçlara itiraz ettiği ve bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi. - ERZURUM
Sizin düşünceleriniz neler ?