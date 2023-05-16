Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.
Milletvekili Genel Seçimleri'nde de sonuçlar netleşti. AK Parti, 14 Mayıs'ta yüzde 35.58'de kaldı. AK Parti yeni dönemde Meclis'e 267 milletvekili gönderirken, MHP ise 49 olan sandalye sayısını 50'ye yükseltti. Cumhur İttifakı bileşenlerinden Yeniden Refah Partisi ise 2.8 oy oranına ulaşarak Meclis'e 5 vekil soktu.
Cumhur İttifakı'nın en büyük hüsran yaşayan partisi ise Büyük Birlik Partisi oldu. Yüzde 0.9 oy alan BBP hiç vekil çıkaramazken, Genel Başkan Mustafa Destici de yeni dönemde TBMM'de yer alamayacak. Destici son seçimde AK Parti listesinden Ankara milletvekili olmuştu.
Son Dakika › Politika › Büyük Birlik Partisi 14 Mayıs seçiminin kaybedeni durumunda! Ne genel başkan ne de adaylar, Meclis'te kendine yer bulamadı - Son Dakika