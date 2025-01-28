Büyük Birlik Partisi, 32 yaşında

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun riyasetinde ve ondan sonrasında da onun yolundan hiç ayrılmayarak milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim siyasetteki varoluş amacımız Hakk'a hizmettir, halka hizmettir." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu liderliğinde, 6 Aralık 1992'de Ankara Söğütözü'nde yapılan Siyasi Karar Kurultayı'nda kurulma kararı alınan BBP, "milliyetçi", "maneviyatçı", "sivil" ve "katılımcı" kavramlar üzerinden 29 Ocak 1993'te siyaset arenasına girdi.

Yaklaşık 16 yıl BBP Genel Başkanlığını yürüten Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'tan Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra partinin genel sekreterliğini yürüten Yalçın Topçu, 24 Mayıs 2009'da BBP Genel Başkanlığını üstlendi.

Genel Başkanlığını 3 Temmuz 2011'den bu yana Mustafa Destici'nin sürdürdüğü BBP, 32'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

"BBP sevdalılarını, destekçilerini etkinliğimize davet ediyoruz"

Partinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, 81 ilden gelen teşkilat mensuplarının katılımıyla yarın Söğütözü'nde kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.

Etkinlikte, BBP'nin 32 yıllık geçmişini anlatan sinevizyon gösterisi yapılacağını anlatan Yörükçüoğlu, programda Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatının anlatıldığı bölüme yer verdiklerini aktardı.

Yörükçüoğlu, tüm teşkilat mensuplarını kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet ederek, "BBP ailesinin yeniden kardeşliğini hissedeceği, 32 yıl önce ilk kurulduğu yılın heyecanını paylaşacağı güzel bir etkinliğimiz olacak. O yüzden, BBP sevdalılarını, destekçilerini davet ediyoruz." diye konuştu.

BBP'nin 32 yıldır millete adanmış bir hizmet misyonuyla hareket ettiğini vurgulayan Yörükçüoğlu, bu yıl ki etkinliğin temasının "Hakk'a adanmış millet sevdası BBP 32 yaşında" olarak belirlendiğini dile getirdi.

"Şehit liderimizin yolundan ayrılmadan hizmetlerimize devam ediyoruz"

Milliyetçi, ülkücü, Türk İslamcılık görüşünü özümseyen insanların siyasi partisi olduklarını ifade eden Türker Yörükçüoğlu, siyasi mevcudiyetlerinin Hakk'a hizmet temelli bir anlayış olduğunu belirtti.

Yörükçüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun riyasetinde ve ondan sonrasında da onun yolundan hiç ayrılmayarak milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim siyasetteki varoluş amacımız Hakk'a hizmettir, halka hizmettir. Biz bunu ikisini bir tutarız, birbirinden ayırmayız, bu şuurla hareket ederiz. Şehit liderimizin yolundan hiç ayrılmadan hizmetlerimize devam ediyoruz."