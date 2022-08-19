Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır - Son Dakika
Üye Girişi

Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır

19.08.2022 14:08
Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü belirterek, "Masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü belirterek, "Masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal beyin adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal beyin hakkıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Otelde basın toplantısı düzenleyen Destici, '6'lı masa'nın son toplantısının ardından bazı durumların değişeceğini söyledi. Masadaki parti genel başkanlarının farklı açıklamalarda bulunduklarını belirten Destici, "Son yemek daha yenmedi. Son yemek, Ağustos'un 21'inde. Ben son yemekten sonra işlerin değişeceğini düşünüyorum. Yani artık '6'lı masa' 6'lı mı devam eder, 3'lü mü devam eder, 5'li mi devam eder, son yemekten sonra bunu hep birlikte görürüz, diye düşünüyorum. Daha doğrusu masa 7'li de hep 6'lı diye gizlendi, örtüldü. Kesin, masa 7'li. Bir kere bunu bilmek lazım ama işte artık masa 7'li mi devam eder, 5'li mi devam eder, 4'lü mü devam eder; bunu o son yemekten sonra daha net görürüz, diye düşünüyorum. Bunu neye göre söylüyorum? Hem yapılan açıklamalardan her gün o masadaki partilerin genel başkanlarının farklı farklı açıklamalarını dinliyoruz. Yoruma açık, izaha muhtaç açıklamalarını dinliyoruz" dedi.

'KEMAL BEYİN KESİN ADAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'Gazetecilerin Millet İttifakı adayına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Destici, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince ben Kemal beyin kesin aday olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Kemal beyin hakkı mıdır? Sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem o masanın ya da o 7'li ittifakın en büyük partisinin genel başkanıdır. Hem o ittifakın oluşması için hem masa için çok büyük gayret göstermiş, özveriyse özveride bulunmuş hatta kimsenin gösteremeyeceği özveriyi göstermiş bir anlayışla bugüne kadar bu masayı taşımıştır. Yani masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda da yine Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal beyin adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal beyin hakkıdır. Ama bunu masanın içindeki bazı siyasi partilerin ve genel başkanlarının kabul etmediğini de farklı gerekçelerle biliyoruz. Farklı aday arayışları olduğunu düşünüyoruz. CHP'yi ve Kemal beyi farklı bir adaya ikna etme konusunda çabaları olduğunu da görüyoruz. Ama ben bütün bu çabalara rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geri adım atmayacağını bugünün şartlarında geri adım atmayacağını düşünüyorum."


YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de gündemi değerlendirdi Açıklaması BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de gündemi değerlendirdi Açıklaması BBP Lideri Destici: 'Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum' BBP Lideri Destici: 'Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum' DESTİCİ: CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR DESTİCİ: CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR
Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement