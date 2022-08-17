BBP Genel Başkanı Destici'den, Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlara destek Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den, Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlara destek Açıklaması

17.08.2022 13:43
BBP Genel Başkanı Destici'den, Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlara destek Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımları desteklediklerini belirterek, "En düşman ülkelerin bile dönem dönem birbirleriyle konuştuklarını, anlaştıklarını görmüşüzdür.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımları desteklediklerini belirterek, "En düşman ülkelerin bile dönem dönem birbirleriyle konuştuklarını, anlaştıklarını görmüşüzdür. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yahut hükümetinin, bugün Suriye'deki rejimle, hükümetle görüşmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan terör olaylarının, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarındaki haklılığını bir kez daha doğruladığını ifade eden Destici, bazı Avrupa ülkeleri ile İran ve Rusya'nın kendi çıkarları için Suriye'de üsler kurduğunu anlattı.

Suriye'deki harekatların sürmesi gerektiğini belirten Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne zamana kadar Türkiye orada kalacaktır? Rusya ne zamana kadar kalacaksa, ABD ne zamana kadar kalacaksa, İran ne zamana kadar kalacaksa Türkiye de en az o zamana kadar Suriye'de kalacaktır. Önce onlar çekilecek, sonra Türkiye'ye 'çekil' deme hakkı belki anca o zaman kendilerine doğabilir ama şu anda böyle bir şey söyleme hakları asla ve kata yoktur. Söylerlerse de ne bizim ne de Türkiye Cumhuriyeti indinde bir önemi ve karşılığı bulunmamaktadır."

BBP olarak iç savaşın ve istikrarsızlığın başladığı dönemden itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını, görüşmelerin kesilmemesi gerektiğini dile getirdiklerini anımsatan Destici, görüşmelerin kesilmesinin asıl sorumlusunun Suriye rejimi olduğunu söyledi.

"Dış politika milli bir meseledir"

Devletler arası ilişkilerde ebedi dostluk ya da ebedi düşmanlık olmayacağına işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"En düşman ülkelerin bile dönem dönem birbirleriyle görüştüklerini, konuştuklarını, anlaştıklarını görmüşüzdür. Tarih buna şahittir. Nice savaşlar sonrası ülkeler anlaşmıştır, barışmıştır ve ondan sonra ortak kararlar almışlardır. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yahut hükümetinin, bugün Suriye'deki rejimle, hükümetle görüşmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla da eğer devletimiz, hükümetimiz bir adım atıyorsa bu adım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin ve bununla birlikte elbette ki kardeş ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, en çok da bu iç savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mültecinin ve savaş mağdurunun mağduriyetinin giderilmesi için atılmaktadır. Büyük Birlik Partisi olarak biz bu tür, devletin, ülkenin, milletin lehine olan adımları her zaman desteklemişizdir ve bundan sonra da destekleyip yanında duracağız. Çünkü dış politika milli bir meseledir. Bu meseleye böyle bakılmalıdır ve mesele böyle değerlendirilmelidir."

Destici, bu görüşmelerle Suriye'den terör unsurlarının çıkarılması, Türkiye'ye dönük yeni göç dalgalarının önlenmesi, mülteci ve sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi ve Suriye'de iç barışın tesis edilmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den, Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlara destek Açıklaması - Son Dakika

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