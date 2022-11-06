BBP lideri Destici, AK Parti-HDP görüşmesine nasıl bakıyor? Haberler.com'a özel açıklamalar - Son Dakika
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BBP lideri Destici, AK Parti-HDP görüşmesine nasıl bakıyor? Haberler.com'a özel açıklamalar

06.11.2022 17:00

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tartışma yaratan AK Parti- HDP görüşmesine ilişkin Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Destici, "AK Parti daha önce de Meclis'te HDP ile görüşmeler yaptığı için bu durum yadırganmıyor. Bu durum sadece şu anda 6'lı masa tarafından istismar ediliyor" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com stüdyolarında hem iç politika hem de ekonomik gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici'nin değerlendirmede bulunduğu konulardan biri de AK Parti ve HDP arasında başörtüsü teklifiyle ilgili görüşme oldu.

"AK PARTİ DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞME YAPTI"

Destici, AK Parti'nin Meclis'te daha önce de HDP ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "AK Parti, Meclis çatısı altında daha önce de HDP ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu nedenle şu andaki durum yadırganmıyor. Yaşadığımız şey, 6'lı masanın görüşmeyi istismar etmesidir" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET, KENDİ ÜZERİNDEKİ SÖYLEMİ ATMAK İSTİYOR"

Destici, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefet üzerinde şöyle bir algı var. Siz Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı ve Mersin'i HDP oylarıyla kazandınız. Onlar da buna karşı "Bakın AK Parti de görüşüyor" diyorlar. Tamam da AK Parti senin gibi seçim işbirliği ya da ittifak yapmıyor. AK Parti'nin yaptığı, anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te grubu olan bir parti ile paylaşmak. Ha ben BBP lideri Mustafa Destici olarak gitmem."

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Mustafa Destici, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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