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Büyükşehir Belediyesi ağır vasıta şoförleri alacak - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ağır vasıta şoförleri alacak

19.11.2021 15:27
Büyükşehir Belediyesi ağır vasıta şoförleri alacak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisinde, belediye bünyesinde ağır vasıta şoförleri istihdam edeceklerini duyurarak, "Greyder, tır, tanker ve ağır vasıta ehliyet sahibi elemanlara şiddetle ihtiyaç var.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisinde, belediye bünyesinde ağır vasıta şoförleri istihdam edeceklerini duyurarak, "Greyder, tır, tanker ve ağır vasıta ehliyet sahibi elemanlara şiddetle ihtiyaç var. Ağır vasıta şoförleri Kariyer Merkezimize müracaat etsinler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.

"Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için çabalıyoruz"

Başkan Seçer, mecliste yaptığı konuşmada, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlayarak, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların geleceğinin güvence altına alındığı ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir ortam sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Seçer, "Büyükşehir Belediyemizin görevlerinden biri de şehrimizdeki tüm çocukların haklarını ve hukukunu korumak ve hak ettikleri geleceğe hazırlamaktır. Bu bilinçle çocuklarımızın geleceklerinin güvenceye alındığı bir ortamı oluşturmak ve her alanda fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için çabalıyoruz. Mersin'de 511 bin 871 çocuk yaşıyor. Bu, nüfusumuzun yüzde 27,4'üne karşılık geliyor. Geçici koruma altındaki çocukları da dahil edersek yaklaşık olarak 600 bin civarında çocuğumuz Mersin'de yaşıyor. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın aydınlık geleceği adına hizmetlerimizi büyük bir gayretle ve şevkle yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Limanının genişlemesi ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesinin açtığı dava ve ardından yaşanan süreçle ilgili hatırlatmada bulunan Başkan Seçer, Mersin'in ana konteyner limanı ihtiyacının Cumhur İttifakına mensup milletvekilleri tarafından da TBMM'de gündeme getirildiğini söyleyerek, milletvekillerine teşekkür etti. "Diliyorum kentin diğer bileşenleri ve aktörleri de bu sese kulak verir ve Mersinimiz adına gerekli mücadeleyi sürdürürler" diyen Seçer, vatandaşlara süreci takip etmeleri çağrısında bulunarak, kendilerinin de davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

"Kent vandallarından bıktık"

2020 yılında özellikle parklarda vatandaşlardan alınan talepler doğrultusunda kent tuvaletleri oluşturduklarını ifade eden Seçer, bugüne kadar 15 adet tuvaleti vatandaşın hizmetine sunduklarını belirtti. Seçer, "Bu bir bedel karşılığı kullanıma açık bir tuvalet değil. Burada deterjandan tuvalet kağıdına, peçetesine, havlusuna kadar her şey var. Her türlü medeni malzemeyi oraya bırakmışız. Sabah spor yapan vatandaşlarımızın talebi üzerine sabah saat 06.00 gibi başlıyorlar, gecenin 12'sine kadar da tuvaletlerimizi temizliyorlar. İşin temizliği bir yana biz kent vandallarından bıktık. Gerçekten içler acısı bir durum. Tuvaletlere zarar veriyorlar, lavaboları, kapıları kırıyorlar. Kapıları yakıyorlar. En son başımıza gelen bir hadise. Sanıyorum Erdemli Tömük'te tuvaletin kapısını yakmışlar" ifadelerini kullandı.

"Tuvaletleri bir işletmeciye de verebilirdik"

Tuvaletlere konulan tüm hijyen malzemelerinin vatandaşlar tarafından alındığını da kaydeden Seçer, "Bu konuda bir daha uyarıda bulunmak istedim. Biz bunu bir işletmeciye de verebilirdik. Vatandaşlarımız bundan bilabedel faydalansın istedik ama bunu sağlarken de temiz bir tuvalet olsun. Tuvaleti yapmak sorun değil ama onun bakımını sürdürebilmek, onu koruyabilmek asıl mesele olan. Şikayet ettiğimiz yok. Bir anlamda tedbir alınacaktır. Gerekirse tuvaletleri işletmecilere vereceğiz 7/24 bedeli karşılığı ama tabii ki yine hijyen ve tertemiz olması kaydıyla da onların işletmesine sunacağız, öyle görünüyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir'e ağır vasıta şoförleri alınacak

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinde ağır vasıta şoförlerinin istihdam edileceğini duyurarak, "İşsizlik çok, iş arayan çok, kalifiye eleman yok. Bu fabrikalarda da işletmelerde de belediyelerde de böyle. E sınıfı ehliyetli, SRC 2 ve 4, Psikoteknik Belgesi olan, ağır vasıta ehliyet sahipleri Kariyer Merkezimize müracaat edebilirler. Tır ve tankerler için SRC 5 yeterli oluyor. Bu belgeleri taşıyanlar da Kariyer Merkezimize müracaat etsinler. Greyder için G ehliyeti, Psikoteknik Belgesi yeterli oluyor. Demek ki greyder, tır, tanker ve ağır vasıta ehliyet sahibi elemanlara şiddetle ihtiyaç var. İş arayanlara, bu belgeleri olanlara duyurulur" dedi.

"Döviz kurlarındaki artış bizim TL bazında gelirimizi çok aşağılara çekiyor"

Seçer, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan'ın Aydıncık'la ilgili yağmur suyu drenajları, kanalizasyon ve arıtma konusundaki talebine cevap vererek, "Anladığım kadarıyla bugüne kadar oranın topografyasından dolayı böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamış, çünkü gerekli eğim var ve nihayetinde bütün yollar denize çıkıyor orada. Ama bundan sonra ihtiyaç demek ki var ki bu konuda bir çalışma yapıyoruz, yapalım. Arıtma tesisi konusunda da Ferat Başkan gönül ister her şeyi çok hızlı, çok çabuk yapalım ve en iyisini yapalım. Hatta kişi başı milli gelir böyle 6 bin, 8 bin civarında değil, şimdi dolar da arttı, herhalde Mersin'in gayri safi milli hasıladaki kişi başına düşen geliri 5 bin dolarlara düştü, çünkü döviz kurlarındaki artış bizim TL bazında gelirimizi çok aşağılara çekiyor" ifadelerini kullandı.

"1 liralık malzeme oldu 2 lira. Böyle bir şart altında çok rahat hareket edemiyorum"

Ekonominin tanımının, kıt kaynakları en rasyonel şekilde değerlendirerek, azami fayda sağlamak olduğunu ifade eden Seçer, şunları söyledi:

"'Ben Aydıncık'a atıksu arıtma tesisi yapmam' demiyorum. Bilakis, turizme namzet bir yer. Nüfus da artıyor. Derin deniz deşarjı düşündük. Bunu da zaten ben kendi kararımla yapamam, bakanlığın izni vermesi gerekiyor ama o konuda da henüz biz muallaktayız. Yeni bir yer oluşturabilseydik, mevcut bulduğumuz yer çok büyük maliyetler getiriyor. Bunu Aydıncık'tan tenzih ediyorum, bir söz vardır ya 'astarı yüzünden pahalı'; 1 liralık demir oldu 2 lira, 1 liralık çimento oldu 3 lira, 1 liralık malzeme oldu 2 lira. Böyle bir şart altında çok rahat hareket edemiyorum. Ama arkadaşlar çalışıyor, çalışmaya da devam ediyor. Emin ol sizin kadar ben işin üzerindeyim. Bundan yana hem siz hem Aydıncık halkı rahat olsun. Bunu elbirliği ile çok kısa süre içerisinde akılcı bir şekilde de çözeceğimizi umut ediyorum. Yer sorununu çözersek arıtma konusu hızla çözülür."

"Yasaların dışına çıkılmışsa bu bir cinayettir"

Başkan Seçer, CHP'li Meclis Üyesi Avukat Ünzile Kuru'nun Mersin'in Akdeniz ilçesinde eşarbı iş makinesine takılan kız çocuğunun hayatını kaybetmesini gündeme getirmesi üzerine, "Eğer yasaların dışına çıkılmışsa bu bir cinayettir. Yasalar çerçevesinde o işletme eleman çalıştırıyor, bir iş kazası meydana gelmişse onu da iş kazası olarak tanımlayabilirim. Ama koruma altındaki sığınmacıların çocuklarının çalıştığı bu tip yerlerdeki bu evladımız da o statüde bir çocuk. Siz annelere, babalara ya da işyeri sahiplerine kızmayın. Buna göz yuman yetkililere kızmaktan ziyade, göreve çağırmak ve haklarında aslında işlem yaptırmak lazım. Mersin bu konularla anılmamalı. Yasalar uygulanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılıyor. Herkesin bu kanunlara riayet etme zorunluluğu vardır. Ama ben görüyorum ki bu Türkiye'nin her tarafında sorun haline geldi. Umut ediyorum bir an önce bu sesimiz yetkililer tarafından duyulur ve bundan sonra denetimler sıklaştırılır" diye konuştu.

Seçer, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 'Taş Bina' için Büyükşehir Belediyesinden 725 bin 400 TL teminat mektubu istediğini de belirterek, konuya tepkisini dile getirdi. Seçer'in meclis üyelerinin görüşüne sunduğu ilgili madde komisyona sevk edildi. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Ehliyet, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükşehir Belediyesi ağır vasıta şoförleri alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi ağır vasıta şoförleri alacak - Son Dakika
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