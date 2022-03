Büyükşehir Meclisinden 'Savaşa Hayır' Bildirgesi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisi gerçekleştirildi. Her ayın 2'nci Perşembesi yapılan meclis toplantısında Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşa karşı bildirge okundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün Başkanlığında yapılan meclis toplantısında 16 madde görüşüldü.

"Bir canın daha zarar görmeden bu savaşın bitmesini canı gönülden istiyor ve diliyoruz"

CHP, İYİ Parti, AKP ve MHP imzası taşıyan 'Savaşa Hayır' bildirisinde şu ifadelere yer verildi; "Dünya günlerdir Karadeniz'e komşu olan iki ülke arasındaki savaşın etkilerini yaşıyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların insani boyutu olduğu gibi ülkeleri ve şehirleri etkileyen sosyal, ekonomik tarafı da hissedilmeye başladı. Ülke olarak bizlerin tarafı onun ya da bunun değil her zaman dünyaya hakim olmasını istediğimiz barışın tarafıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi birçok savaş görmüş, zaferler kazanmış bir başkomutan, devlet adamı "Yurtta barış, Dünya barış" demiştir. Dünya'nın gözü önünde yaşanan bu acının, insanlık dramının bir an önce bitmesinin çaresi, ilacı barıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi olarak dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun savaşa hayır diyoruz. Aynı masa etrafında gerçekleşen görüşmelerden bir an önce barışın çıkmasını, bir canın daha zarar görmeden bu savaşın bitmesini canı gönülden istiyor ve diliyoruz" - MUĞLA