Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'e karşı çağrıda bulundu - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'e karşı çağrıda bulundu

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı çerçevesinde düzenlenen Filistin özel oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in işgal ve saldırılarına dikkat çekerek, uluslararası toplumu acil ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısında bulunmaya davet etti.

06.06.2024 16:08
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İsrail durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan söz etmek imkansızdır. Bu vesileyle işçi ve işveren örgütlerini, uluslararası örgütleri güçlü bir şekilde acil ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı çerçevesinde düzenlenen Filistin özel oturumuna katıldı. Oturumda konuşan Işıkhan, Arap topraklarındaki işçilerin durumuyla ilgili özel oturum düzenlemesinden dolayı ILO Genel Direktörünü takdir ettiğini belirtti. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal ve saldırılarını sürdürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, "15 binden fazla çocuk hayatını kaybetmiş, 35 bin Filistinli öldürülmüş, 80 bin kişi yaralanmış ve 2 milyon kişi yerinden edilmiştir. Bu, yakın tarihin en ağır katliamıdır. Gazze'nin ekonomisi ve işgücü piyasası, yaygın işsizlik ve altyapının tahrip olmasıyla birlikte çökmüştür. Gazetecilerin, BM personelinin ve insani yardım çalışanlarının hedef alınması Gazze'deki uygulanan vahşeti ortaya koymaktadır" diye konuştu.

" Türkiye, Gazze'ye insani yardım sağlayan lider ülke konumundadır"

Uluslararası toplumun sessizliği ve eylemsizliğinin uluslararası sistemin başarısızlığının açık bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Türkiye her zaman Filistin halkıyla dayanışma içinde olmuş, Gazze'de akan kanı durdurmak ve İsrail'in saldırganlığına karşı koymak için yorulmadan çalışmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğinde Türkiye, Gazze'ye 54 bin ton insani yardım ulaştırarak, Gazze'ye insani yardım sağlayan lider ülke konumundadır. Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak 1967 sınırlarına dayalı, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurarak ödeyebilir" ifadelerine yer verdi.

"İşçi ve işveren örgütlerini, uluslararası örgütleri ateşkes ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz"

Filistin halkı ile dayanışma gösteren ve somut adımlar atan ülkeleri takdir ettiklerini de sözlerine ekleyen Işıkhan, "Son BM Genel Kurulu kararı ve dünya çapındaki öğrencilerin tepkileri, Filistinlilerin haklarına artan desteği göstermektedir. Gazze'de sağlık hizmeti veren hastaneler, üniversiteler, okullar, kamu hizmeti binaları bombalanmıştır. Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne beklenmektedir. İşlediği katliamlar nedeniyle İsrail dünyanın kaldırması imkansız bir yük haline gelmiştir. İsrail durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan söz etmek imkansızdır. Bu vesileyle işçi ve işveren örgütlerini, uluslararası örgütleri güçlü bir şekilde acil ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'e karşı çağrıda bulundu - Son Dakika

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