Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İsrail de aynı akıbeti yaşayacak - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İsrail de aynı akıbeti yaşayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İsrail de aynı akıbeti yaşayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de devam eden katliamlarının hesabını vereceğini söyledi. Işıkhan, İsrail'in zulmüne karşı Türkiye'nin Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğini belirtti.

10.08.2024 19:01
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur" sözünü hatırlatarak, İsrail'in de aynı akıbeti yaşayacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partililere hitaben konuşan Işıkhan, İsrail'in Filistin'de devam eden katliamlarına değinerek, "Sözlerime 31 Temmuz'da Tahran'da kalleşçe bir saldırıyla şehit edilen Filistin direnişinin liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Rabbim mekanını cennet, şehadetini mübarek eylesin. Filistin halkına ve tüm İslam alemine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki, adeta gözü dönmüş bir cinnet haliyle yaklaşık 10 aydır masumların kanını döken cani terör devleti İsrail'in yaptığı hiçbir katliam yanına kar kalmayacaktır. Er ya da geç yaptığı soykırımın, bu coğrafyada estirdiği terörün hesabını verecektir. Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Bu hakikat insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Katil İsrail de aynı akıbeti yaşayacaktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak elimizden gelen her şekilde ve tüm imkanlarımızla Filistin'in haklı davasını savunmaya, Gazzeli yetimlerin gür sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

Bakan Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerini hatırlatarak, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada eli kanlı soykırımcı terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan aşağılık söylemlerde bulundu. Ellerine bulaşmış masum kanına bakmadan ömrünü mazlumların sesini yükseltmeye adamış bir lidere saldırma cüretinde bulundu. Sadece bu hadise bile tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki vatan, millet ve ümmet davamızın şahsında tecessüm ettiği Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri, kararlı duruşu ve mücadelesi birilerini fena halde telaşlandırmakta ve korkutmaktadır. Biz de diyoruz ki korkunun ecele faydası yok. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın biz liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Kendinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki bizzat aziz milletimiz tarafından örülmüş etten duvarı geçme cesareti bulanlar, sonuçlarına da katlanmak zorundadır" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İsrail de aynı akıbeti yaşayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İsrail de aynı akıbeti yaşayacak - Son Dakika
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