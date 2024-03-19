Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi yeniden inşa ediyor - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi yeniden inşa ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi yeniden inşa ediyor

AK Parti seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, Adıyaman'da yapılan çalışmaları anlattı. Depremlerde yıkılan yapıların yeniden yapıldığını belirten Işıkhan, her ay 20 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin AK Parti ile hızlı bir şekilde aksiyon alabildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ülkenin çok değiştiğini vurguladı.

19.03.2024 19:56
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi yeniden ve sıfırdan inşa ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz." dedi.

AK Parti seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Işıkhan, daha sonra Gölbaşı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kentteki temasları kapsamında bir düğün salonunda düzenlenen "AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Geleneksel Teşkilat İftarı"nda konuşma yapan Işıkhan, iftarda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Depremlerde yıkılan yapıların yeniden yapıldığını hatırlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Aşkla çalışan yorulmaz derler. Bizler de yorulmuyoruz, durmuyoruz. Biz, sizlerle birlikte el ele verip ülkemizi ve şehirlerimizi daha ileriye götürmeye odaklanmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Adıyaman'ın büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Hepimizi derinden yaralayan o günün üzerinden 1 yıl geçti ancak hala acımız taze. Canlarımızı geri getiremeyiz ama yıkılan her şeyi eskisinden daha iyi bir şekilde yerine koyabiliriz. Gerek kamu kurumlarımız, gerek yerel yönetimlerimiz, gerekse vatandaşlarımız tek yürek olup, dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa sürede ve kolay kolay atlatamayacağı bir yıkımın üstesinden geldi ve gelmeye devam ediyor."

Her ay 20 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Işıkhan, "Biz 1 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde, 11 ilimizin tamamında yıkılan evlerimizi, hastanelerimizi yeniden yapmaya başladık. Bugün, sadece Adıyaman'da 5 bin 418 konutun, 11 ilde de 30 bin 697 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Bundan sonra da her ay ortalama 20 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi yeniden ve sıfırdan inşa ettiklerini aktaran Işıkhan, "Bu rakamlar öylesine büyük rakamlar ki dünyanın bir çok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi yeniden ve sıfırdan inşa ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz. Bu çalışmalar, Türkiye'nin AK Parti ile ne kadar ivedilikle aksiyon alabildiğinin bir göstergesi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye çok değişti. Gerek ekonomisiyle, gerek yerli ve milli kalkınma hamleleriyle, gerek dünyadaki gücüyle gerek insan hak ve hürriyetleri, özgürlükler konusunda daha önce hayal edilemeyen noktalara gelindi." şeklinde konuştu.

Milletin huzuru ve mutluluğunu öncelediklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu da bu kapsamda tüm kesimleri yönetimin merkezine alan herkesin devlette kendini hissettiği, devleti benimsediği, aidiyetini artırdığı bir vizyon. Belirli ideolojilere takılıp kalmıyoruz. Milletin huzuru ve mutluluğundan başka kırmızı çizgimiz yok. Türkiye'yi büyütmek ve tarihine yakışır bir şekilde yeniden dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmekten başka misyonumuz yok. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefleri çok iyi algılamalı ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gece-gündüz demeden çalışmalıyız."

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldığını aktaran Işıkhan, "Yerel seçimlere 15 günden daha az bir süre kaldı. Hiç kimsenin diline, dinine, inancına, rengine bakmadan, herkesin oyuna ve herkese hizmet etmeye talibiz. Sizlerin ve aziz milletimizin 31 Mart'ta bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Adıyaman'ın büyüyerek her geçen gün gelişmeye devam ettiğini görmek istiyoruz. İnşallah hemşerilerimizin takdiri olursa Adıyaman Belediye Başkan adayımız Ziya Polat ile ilçelerimizde de başkan adaylarımızla Adıyaman'ın her karışına gerçek belediyecilikle hizmet etmeye talibiz. Buna hazırız ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Adıyaman, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi yeniden inşa ediyor - Son Dakika

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