Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Fatih Mahallesi'nde iftar programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Fatih Mahallesi'nde iftar programına katıldı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Fatih Mahallesi\'nde iftar programına katıldı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Arslan, hemşehrileriyle bir araya gelerek Ramazan ayını kutladı.

15.03.2024 10:51  Güncelleme: 10:56
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DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanız ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Cengiz Arslan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin her yıl Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları kapsamında Fatih Mahallesi'nde verilen iftar yemeğine katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çamelililerin yoğun olarak yaşadığı Fatih Mahallesi'nde düzenlemiş olduğu iftar programında hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Cengiz Arslan, hemşehrilerinin yoğun ilgisi, sevgi ve muhabbetiyle karşılandı. Başkan Arlan, Pamukkale Belediye Başkanı Adayı Halil Pekdemir ile birlikte vatandaşları tek tek selamlaşarak hasbihalde bulundu.

Hemşehrilerinin Ramazan ayını kutlayan Başkan Arslan, "Fatih Mahallesi'nde verilen iftar yemeğine bizleri davet Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Osman Zolan'a, misafirperverliği için Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'e ve bizleri sevgi seliyle kucaklayan, muhabbetleri ile içimizi ısıtan bu güzel Ramazan gününde bizleri güler yüzleriyle karşılayan Çamelili hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Fatih Mahallesi'nde iftar programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Fatih Mahallesi'nde iftar programına katıldı - Son Dakika
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