Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Konya\'da Toplantıya Katıldı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Konya'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Millet ile Bütünleşen Belediyecilik" temalı bölge toplantısına katıldı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen "Millet ile Bütünleşen Belediyecilik" toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir başkanlık etti. Toplantıya, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Görgüç, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları temsilcileri ile bölge belediye başkanları da katıldı. Program kapsamında, Başkan Arslan Çameli'ne yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında, bakan yardımcılarıyla istişare etti, önemli konular gündeme taşındı.

Verimli geçen program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Başkan Arslan, ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na teşekkür etti. - DENİZLİ