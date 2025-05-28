Çanakkale\'de Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Anaokulu İnşaatı Tamamlandı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ilçesinde yapımı tamamlanan yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Güler Kayalı Anaokulunda incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Ahmet Evran, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, ilçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut,ilçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli hazır bulundu.

Yatırımları yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde okul ihtiyacının her geçen gün arttığını, belediyenin bir an önce yer göstermesi halinde yeni bir eğitim yatırımı için hazır olduklarını belirterek, "Bu bölgede okul ihtiyacı artık ertelenemez. Ödenek, planlama ve uygulama açısından hiçbir sıkıntımız yok. Yeter ki belediye uygun bir arsa göstersin. Yer gösterildiği anda okul inşaatına başlarız. Bu kadar hızlı gelişen bir bölgede eğitim tesisi için hala bir yer bulunamaması büyük bir handikap. Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, 1556,68 metrekkare arsa üzerinde, toplam 1568,72 metrekare inşaat alanıyla bodrum + 2 kat + çatı katı olarak inşa edildi. 25 ofis, 3 nezarethane, arşiv-depo alanları, teknik birimler, ibadet alanı ve personel kullanımına uygun sosyal alanların yer aldığı binada; doğalgazlı ısıtma sistemi, jeneratör, UPS altyapısı ve güvenlik kameraları gibi modern donatılar bulunuyor. Eğitim alanında ise İl Özel İdaresine ait arsa üzerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile DFS Gümrüksüz Satış Mağazacılığı A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında %51 oranında hayırsever katkısı (10 milyon TL) ile yapımı üstlenilen 4 sınıflık Güler Kayalı Anaokulu inşa edildi. 29 Mayıs 2024'te imzalanan sözleşmenin ardından 7 Mart 2025 tarihinde geçici kabulü yapılan anaokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 100 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacak" dedi.

Milletvekili Gider, inceleme sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İl Özel İdaresi'ne ve projeyi üstlenen yüklenici firmaya teşekkür ederek, "Gayet başarılı bir süreç yürütüldüğünü memnuniyetle görüyoruz. Kimsenin partisine değil, vatandaşın ihtiyacına bakarız. Lapseki de dahil, Çanakkale'nin her noktasına hizmet götürmek bizim görevimiz. Yeter ki hizmet için kapılar açılsın, biz Çanakkale'nin her köşesine okul da yaparız, yatırımı da götürürüz" diye konuştu. - ÇANAKKALE