Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı

28.06.2023 12:14

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı ve onun sayesinde partiye yeni siyasi aktörler kazandığını ve toplumun daha geniş bir tabana yayıldığını belirtti. Kaftancıoğlu ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu sayesinde aday olabildiğini ifade etti.

Yaptığı çıkışlarla adından sıklıkla söz ettiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son açıklamalarıyla da yeni bir polemik başlatacak. Bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim gibi bir siyasi aktör -beğenirsiniz, beğenmezsiniz- olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi; eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı." ifadelerini kullandı.

"YAKIŞMAYACAK ŞEKİLDE İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR"

Yaptığı açıklamalarda sık sık gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son röportajında önemli mesajlar verdi. Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarının yapıldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan Kaftancıoğlu, "Bugünlerde 'Gitmeli, bırakmalı' diye bence yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan olduğunda parti sosyal demokrat bir parti, bir şekilde o günün siyasi gerçekliğidir vs. sebep önemli değil, toplumun bir alanına sıkıştırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parti solun, sosyal demokrasinin bütün yelpazesine açılması için kararlı bir süreç yürüttü. Bu süreci yürütürken 12 yıl önce olduğu noktayla bugünkü noktaya baktığımda parti yeni siyasi aktörler kazanmaya başladı, toplumun daha geniş bir tabana yayıldı." dedi.

"KILIÇDAROĞLU OLMASAYDI, İMMAOĞLU PROFİLİNDE BİRİ İBB BAŞKANI ADAYI OLAMAZDI"

Sözcü'ye konuşan Kaftancıoğlu, zaman zaman aralarında gerginlik yaşandığı iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da göndermede bulundu. Kaftancıoğlu, "Kendimden örnek vereyim, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim gibi bir siyasi aktör -beğenirsiniz, beğenmezsiniz- olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi, eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı gencecik milletvekilleri siyasette varlık gösteremezdi. Bunların katlanarak artması lazım ama bu süreçler bir zamandır, birdenbire bir sihirli değnekle bu işler yapılmaz. Şimdi tam da bu söylediğim şeylerin topluma, daha geniş bir tabana yayılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin -Genel Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum- güvenli limana ulaşabilmesi için o örgütlü yapısının da güçlendirilerek o umutsuz olan kesimleri yeniden umutlandırabilmeyi başarabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Fikri : CHP EKO ya İstanbulu Teslim etti.. EKO İstanbulu Rezil, Rüsvan etti. İnsanlar acaba CHP gelirse, ülkenin hali İstanbul gibi mi olur diye, bir kanıya kapılıp, genel seçimlerde Kılıçtaroğlu na oy vermekte tereddüt ettiler. Seçimde Kılıçtaroğlu'nun kaybetmesinde, Çalışmayıp tatil sevdalısı EKO nun kabahati Büyüktür.. Yalansa, Yalan deyin.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Coronaci : Benim adayim kesinlikle tevfik goksu Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Yağcılarda inecek var diye espriyel bir sözümüz var Cevap Yaz 25 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı - Son Dakika


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