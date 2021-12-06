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2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

06.12.2021 22:15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen otobüs bakım ihalelerinde 732 milyon liralık yolsuzluk olduğunu öne sürerek, "Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen otobüs bakım ihalelerinde 732 milyon liralık yolsuzluk olduğunu öne sürerek, "Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale. 1993'teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Şimdi yapılması gereken şu; gideceksiniz hesap soracaksınız." dedi.

Canikli, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, bütçelerin önemli bir kaleminin de belediyelere aktarıldığını söyledi.

Belediyelere aktarılan kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının önem arz ettiğini belirten Canikli, bunun milletin menfaatine harcanıp harcanmadığının denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlükler olduğunu savunan Canikli, otobüs bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili ihaleleri Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ isimli bir şirketin aldığını anlattı. Canikli, 7 ihalede ortalama yaklaşık maliyete göre indirim oranının yüzde 1 olduğunu kaydetti.

Nurettin Canikli, AK Parti döneminde bu ihalelerin ortalama indirim oranının yüzde 22 olduğuna dikkati çekerek, "Yarışmanın olduğu hiçbir normal ihalede, ihale rakamı kesinlikle yaklaşık maliyet rakamına yaklaşmaz. Onun çok altındadır." diye konuştu.

"Fütursuzca soygun yapılıyor"

Sistematik bir organizasyon olduğunu söyleyen Canikli, "Sadece belli firmalar giriyor, o firmalara diyorlar ki 'Siz, eksik belge verin, ihale dışı kalın'. Tek başına ihaleyi alan o firmaya da yaklaşık maliyet rakamı idare tarafından bildiriliyor, söyleniyor. Yoksa o rakamı yakalaması mümkün değil, eşyanın tabiatına aykırı, milyonda bir ihtimal. Hepsinde tam bir tezgah kurulmuş. Saadet zinciri. Müthiş bir organizasyon." dedi.

Göz göre göre fütursuzca soygun yapıldığını ifade eden Canikli, şunları söyledi:

"Maliye müfettişliği görevinde bu tür soruşturmaları çok yaptım. Kanuna, mevzuata aykırılıklarla karşılaştık, gereği yapıldı. Sistematik bir yolsuzlukla hiç karşılaşmadık bugüne kadar. Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale. 1993'teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Sizin de sorumluluğunuz var. 'Duymadık, bilmedik' demeyin, onun için söylüyorum. Şimdi yapılması gereken şu; gideceksiniz, hesap soracaksınız. Tamam, Sayın Kılıçdaroğlu TÜİK'e gidin ama önce baskını buraya yapın. Şu ara biz bu görüşmelere devam ederken orada ihale yapılıyor ve belediye, devlet soyuluyor. Bugüne kadar bu şirkete 1,8 milyar liralık ihale verilmiş."

Canikli, diğer ihalelere de göz attığını ancak ayrıntılı inceleyemediğini dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan toplu taşıma ihalelerinde de yaklaşık maliyete göre indirim oranının yüzde 1 civarında olduğunu belirtti.

"Belediyenin borcu katlandı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kış fonundan bahsettiğini anımsatan Canikli, "700 milyon fazla ödeme var. Gidin alın. Belediye sizin belediye. Hırsızlık var, haksız kazanç var. Belediye, devlet zarara uğratılıyor. Gidin alın, kara kış fonu olarak kullanın. Uzağa gitmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi devralındığında 23 milyar lira olan borcunun 2020 sonu itibariyle 45 milyar liraya çıktığını, şu anda 100 milyar lirayı geçtiğini ve borcun katlandığını vurgulayan Canikli, yatırımların, sosyal harcamaların azaltıldığını belirtti.

Canikli, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin koalisyonla yönetildiğini dile getirerek, "Parlamenter sistem olayını bir kez daha düşünün. Bir koalisyon söz konusu olduğunda nasıl bir yönetim tarzı ortaya çıkıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bunu somut olarak gördük, yaşıyoruz. Türkiye geriye gitmeyecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte oyun kurucu bir ülke olmaya devam edecek. Kim ne derse desin Türkiye'nin bu yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak." diye konuştu.

"Her türlü rezaletin hesabını siyaseten de soracağız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Canikli'nin yaptığı konuşmanın bütçeyle alakalı olmadığını savunarak, "Bir ülkenin bütçesi hakkında grubu adına 30 dakika gibi bir süre alıp, söyleyecek hiçbir şeyi olmayıp, içinde bulundukları tükenmişlikten meseleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayıştay raporuna getirecek duruma Allah kimseyi düşürmesin." dedi.

Özel, Canikli'nin, Sayıştay raporundaki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorulan sorulara cevaplarını da okumasını istedi.

"Hırsızlık" kelimesinin de yargı önünde hesabını soracaklarını söyleyen Özel, "Geçmişte yaptığınız her türlü rezaletin hesabını siyaseten de soracağız. Günü gelince Yüce Divan yargılamasını dikkatle takip edeceğiz sizin için." diye konuştu.

2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Nurettin Canikli, AK Parti, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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