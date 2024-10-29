Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti - Son Dakika
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Politika

Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti

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MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının CHP'de karşılık bulmasına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eleştirilerini katıldığı bir canlı yayında da sürdürdü. Bu sırada canlı yayına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bağlanmak istemesi Özdağ'ı sinirlendirdi. Özdağ, "Benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir." diyerek programı terk etti.

29.10.2024 23:32
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklama Ankara'da siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Bahçeli'nin, Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısı CHP'de de karşılık bulması Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tepkisiyle karşılaştı.

ÜMİT ÖZDAĞ, CANLI YAYINI TERK ETTİ

Bahçeli'nin çağrısı CHP ile Zafer Partisi arasında da polemiğe neden olurken, Ümit Özdağ Sözcü TV canlı yayınına katıldı. Özdağ canlı yayında CHP'ye eleştirilerini sürdürürken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanacağı belirtildi. Buna sinirlenen Özdağ, muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu söyleyerek yayını terk etti.

"BENİM MUHATABIM ÖZGÜR ÖZEL"

Program sunucunun ikna çabaları da sonuçsuz kalırken, Özdağ şunları söyledi: "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir. Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz. Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.'

Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti

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Son Dakika Politika Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selami Karagülle:
    KİBİR ABİDESİ JAPON 10 6 Yanıtla
  • Osman A:
    Bu atarlı davranışlarıyla bide ülke yönetmeye aday bu zat.Önüne gelene ayar veriyor. 6 8 Yanıtla
  • Murat Yiğit:
    Buna bir de devlet hazinesinden para mı veriliyor :) ergen bu 6 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Vay yesinler havanı 5 1 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Adam yüzde yüz haklı. Kaideler gereği muhatabı mevkidaşıdır. Bunun aksini iddaa eden de bilgisiz ve cahildir 1 5 Yanıtla
  • Murat Yiğit:
    Ayar veremiyor demek istedin :) 4 1 Yanıtla
  • Behzat:
    suç seni oraya cikaranda. 2 1 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Hasbelkader iktidar olsan demek.....senden de bir ... olmaz anlaşıldı... 1 1 Yanıtla
  • cem akçay:
    Adam gibi adam helal olsun sanaaaaa REİS 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    Atarlı ergen Zafer. 0 0 Yanıtla
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