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Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı! - Son Dakika

Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı!

01.12.2021 12:26

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında gergin anlar yaşandı. CHP'li Çiçek'in Halk Ekmek sorusu üzerine konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Kaynar'ın "Bu bekleyenler, gerçekten ekmek için mi sırada bekliyorlar?" sözleri CHP'lilerin tepkisini çekti.

Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programının geçtiğimiz günlerdeki konukları 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Gazeteciler Necdet Saraç, Zafer Şahin, Turgay Güler ve Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayraktar'dı. Konukların Halk Ekmek büfeleriyle ilgili konuştuğu sırada AK Partili Kaynar'ın ifadeleri stüdyodaki CHP'liler nezdinde tepkilere neden oldu.

"EKREM BEY'İN GÖRÜNTÜ ALMASINI BEKLİYORLAR"

İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, ucuz ekmek almak için Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu savundu. Kaynar, "Kuyrukta bekleyenler Ekrem Beyin görüntü almasını bekliyorlar" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER BİLEREK YAPIYOR"

Kaynar, İstanbul ve Ankara'da belediyeye ait ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu ve CHP'li belediyelerin bunu bilerek yaptığını söyledi.

"EKMEK BEKLEDİKLERİNDEN EMİN MİSİNİZ?"

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "Muhammet Bey siz bir vatandaş olarak bir saat bekler misiniz?" sorusu üzerine Kaynar, "Bu bekleyenlerin ekmek beklediğinden emin misiniz?" diye konuştu. Kaynar'ın bu sözlerine CHP'lilerin tepkisi gecikmedi.

Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı!

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SON DAKİKA: Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı! - Son Dakika
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