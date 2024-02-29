Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Seçim İrtibat Bürosunda Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosunda yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Canpolat, şehrin her köşesinde bir eser bırakmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "AK Parti bayrağı altında Haliliyeli hemşerilerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak, teşkilat üyeleri ve vatandaşların ziyaret ettiği seçim bürosunda Başkan Canpolat, vatandaşlarla tek tek görüştü.

Vatandaşlar tarafından yoğun katılım sonucunda seçim bürosuna sığmadıklarını aktaran Mehmet Canpolat, "Geçmişte olduğu gibi bugünde yarında inşallah hep beraberiz, biriz bir olmak zorundayız. Çünkü ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan ümmetin ve milletin partisi AK Parti bayrağı altında Haliliyeli hemşerilerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Her sandıkta ve seçimde hep beraber el ele Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin bayrağını en yüksekte tuttuk. Önümüzde bir seçim daha var. Yine vatandaşımızın önüne bir sandık iniyor. Çok güzel bir laf vardır, 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış.' Allah'a hamd olsun hem hükümetimizin hem de belediyelerimizin başta büyükşehir olmak üzere tüm ilçe ve Haliliye'nin her noktada ve mahalle de yüzü de var izi de var. İnşallah bunlar sandıkta ak olarak çıkacaktır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar neyle uğraşırlarsa uğraşsınlar havada balon cümleler kursalar dahi hizmetin ve icraatın partisi AK Parti'dir. Geçmişteki hizmetlerimiz gelecekteki hizmetlerimizin teminatıdır. Bu topluluk Haliliye'de olmak üzere ne varsa ne yoksa yıkıp geçecek bir topluluktur. Ne güzel demiş şair, 'Minareler süngü kubbeler miğfer camiler kışlamız müminler asker bu ilahi ordu dinimi bekler Allahü ekber, Allahü ekber' demiştir. Eminim ki, sandıklar da yine Şanlıurfa'dan Haliliye'den rekor bir oy ile sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Siz hazırsınız bir kararlıyız, gazabımız şimdiden mübarek olsun" dedi.

Önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu da, "Millete hizmet eden Allah'ın yanında da en makbul insan sayılır. Onun için Allah şahit Mehmet Canpolat'ı seviyorum. Niye seviyorum, çünkü Canpolat ilçe başkanlığından şimdiye kadar siyasette hizmette hevesli olduğu için seviyorum. Değerli hemşerilerim Mehmet Canpolat tecrübesini aldı, hizmetlerin nasıl yapılacağını çok iyi öğrendi. O yüzden ben usta başkan diyeceğim. Gerçekten de ustalığının diplomasını aldı. 6 ay önce de bir seçim geçirdik, Urfa'nın hemen hemen bütün ilçelerini dolaştık. Haliliye'den tek bir şikayet duymadım. İnşallah daha iyi yerlerde de Allah bizlere nasip eder görürüz. Siyaset lafla olmaz, insanoğlu birine dayanmazsa, bel bağlamazsa o insanın cesareti de olmaz bir şey de yapamaz. Ama burada dağ gibi dünyanın lideri arkamızda ve iktidar arkamızda hizmet buradadır. Hemşerilerimden ricam Haliliye'yi havaya uçurmamız lazım" diye konuştu.

Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak ise, "Biz Siverek'ten Canpolat'a destek vermek için bugün buradayız. Çünkü Canpolat'a her şeyiyle kefiliz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tekrar aday gösterildi. Mimar Sinan'ın bir sözü vardır, camileri tarif ederken şu benim eserim, bu benim eserim dermiş. Şimdi Canpolat'ın ustalık dönemini göreceğiz inşallah. Gerçekten inanıyorum ki, önümüzdeki ustalık döneminde hakkıyla tahminlerin ötesinde bir hizmet, hizmetlerin altına da kendi imzasını atacak ve kalıcı eserler bırakacaktır. İlerisi için çocuklarımıza göstereceğimiz güzel şeyleri yapacak. Bunun mimarı olarak görüyorum, şimdiden Canpolat'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Canpolat, seçim bürosundaki vatandaşlarla sohbet etti. - ŞANLIURFA