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Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında! - Son Dakika

Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında!

04.12.2021 12:33

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Ankara'da yeni gelişmeler yaşandı. İddialara göre Gürcan ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısının, önümüzdeki günlerde yabancı kuruluşlara para karşılığında analiz veya rapor yazan gazetecileri de mercek altına alacağı belirtiliyor.

Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA Partisi'nin kurucular kurulu üyeleri arasında yer alan Metin Gürcan'ın "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kulisler de hareketlendi. Gürcan'a yönelik davanın arkasının geleceğini belirtenler, bu sürecin çok uzak olmadığını savunuyor. Habertürk'ten Yasemin Güneri, köşesinde kaleme aldığı yazıda, yabancılar tarafından fonlanan gazetecilerin de mercek altına alınacağını öne sürdü.

"SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLETİLECEK"

Güneri, Metin Gürcan'ın davasına bakan Ankara Cumhuriyet Savcısı'nın yabancılar tarafından fonlanan gazetecilerle ilgili adım atacağını belirterek, "Gürcan ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı M.A.K.'ın önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamını genişleteceği ve yabancı diplomat ve kuruluşlardan "analiz, rapor" başlıklı yazılar yazarak para alan gazeteci ve siyasileri de mercek altına alacağı gelen bilgiler arasında" ifadelerini kullandı.

"RAPOR- GÖRÜŞ- ANALİZ KARŞILIĞINDA BİLGİ SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Yasemin Güneri'nin köşesinde kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Gürcan ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı M.A.K.'ın önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamını genişleteceği ve yabancı diplomat ve kuruluşlardan "analiz, rapor" başlıklı yazılar yazarak para alan gazeteci ve siyasileri de mercek altına alacağı gelen bilgiler arasında.

Gazeteci ve siyasilerin yabancı diplomatlara ve yabancı kuruluşlara "rapor-görüş-analiz" adı altında bilgi sattığının ve bunun karşılığında paralar aldığının tespit edildiği, bu kapsamda hareket edenlerle ilgili önümüzdeki süreçte hareketli günler yaşanacağı dillendiriliyor.

Gazeteci ve siyasilerin belli bir ücret karşılığı yabancı kuruluşlara yazdıkları "rapor-görüş-analiz" konusunda dikkat ettikleri konunun bu yazıların herhangi bir yayın kuruluşunda yayınlanıp yayınlanmadığı olacak. Yani, yabancı diplomatlara veya yabancı sivil toplum örgütlerine Türkiye'ye dair "rapor-görüş-analiz" yazanların, yazdıkları yazıların herhangi bir yerde yayınlanmadan para aldıkları tespit edilirse "siyasi casus" soruşturması açılacak.

Gazeteci ve siyasilerin yabancı kurum ve kuruluşlardan fon alması da incelenen bir başka konu. Özellikle gazetecilerin yabancı kurumlardan fon almasına "Milli güvenlik sorunu" gözüyle bakan savcılığın, önümüzdeki günlerde düğmeye basacağı dillendirilen bir başka konu…"

Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında!

Cumhuriyet Savcısı, Deva Partisi, Metin Gürcan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında! - Son Dakika
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