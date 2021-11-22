Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Stoev ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapılarındaki geçişler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu Stoev'e, sorunların çözümü için vermiş olduğu destek için de teşekkürlerini iletti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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