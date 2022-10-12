Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky: "Putin, beklenenden daha zayıf çıktı" - Son Dakika
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Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky: "Putin, beklenenden daha zayıf çıktı"

12.10.2022 21:35
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky: "Putin, beklenenden daha zayıf çıktı"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Putin beklenenden daha zayıf çıktı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Putin beklenenden daha zayıf çıktı. Rusya'da zayıf bir lider olmak ise genellikle kişisel bir sona yol açar" dedi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı ile sanılanın aksine daha "zayıf" olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Lipavsky yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Putin'in bitiremeyeceği bir yola girdiği için zayıflamaya devam edeceğini aktararak, "Putin beklenenden daha zayıf çıktı. Rusya'da zayıf bir lider olmak ise genellikle kişisel bir sona yol açar" dedi. Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel döneminin ve buna eşlik eden Rusya'ya yönelik dostane yaklaşımın sona erdiğine dikkat çeken Lipavsky, "Avrupa, Rusya'ya yaklaşımında geçmişin hatalarını tekrarlamaktan kaçınmalıdır. Merkel'in devri bitti. Rusya'ya yönelik bu politika da bitti. Rusya sivillere füze atarken ve bunu açıkça kabul ederken, Rusya Avrupa'ya karşı bir enerji savaşı yürütürken, Rusya Avrupa'ya karşı hibrit bir savaş yürütürken Rusya ile ilişkileri nasıl geliştirmek istersiniz? Avrupa'nın Rus etkisini sınırlamayı öğrenmesi gerekir. Almanya'nın bunu anladığını düşünüyorum" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu sivil hedeflere de değinen Lipavsky, Rusya'nın Ukraynalıların moralini düşürmek için bu saldırıları düzenlediğini ve Rus kuvvetlerinin sınırlı sayıda gelişmiş füzeleri olduğu için Rusya'nın bu terör yoğunluğunu sürdüremeyeceğini belirtti. Lipavsky, Putin'in, Çin ve Hindistan'ı da Rusya-Ukrayna Savaşı ile kaybettiğini ifade etti. - PRAG

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky: 'Putin, beklenenden daha zayıf çıktı' - Son Dakika

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