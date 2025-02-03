Cemal Enginyurt CHP'ye katılacağını açıkladı: Birleşe birleşe kazanacağız - Son Dakika
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Politika

Cemal Enginyurt CHP'ye katılacağını açıkladı: Birleşe birleşe kazanacağız

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Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'ye katıldığını duyurdu. Enginyurt paylaşımında ''CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz'' ifadelerini kullandı.

03.02.2025 18:58  Güncelleme: 19:22
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CHP listelerinden milletvekili seçilen ardından ise Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ive İzmir Milletvekili Salih Uzun'un CHP'ye katıldı.

Gelişmeyi Salih Uzun katıldığı televizyon programında duyuru. "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik" diyen Uzun, "Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA

Uzun açıklamalarının ardından sessiz kalan Enginyurt'tan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enginyurt, "14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim. CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz. Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt CHP\'ye katılacağını açıkladı: Birleşe birleşe kazanacağız

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Son Dakika Politika Cemal Enginyurt CHP'ye katılacağını açıkladı: Birleşe birleşe kazanacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Celil Başer:
    dönek herif boş teneke 26 5 Yanıtla
  • Recep Koçak:
    birlese birleşe çocuk yaparsiniz 25 6 Yanıtla
  • okan:
    lan seni nasıl milletvekili yaptılar nasıl 23 5 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    su adamın gördüğü itibari memlekette kimse görmemistir. CHP ye de böyle bir soytari lazımdı. tam oldular . tebrikkkkk 14 3 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    birleşe birleşe derken:))) 10 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bukalemun bu ???? girmedigi kilik kalmadi .. chpye girmek için tek şart Erdoğana sallamak zaten 10 2 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    satılık bı oyana bı bu yana asenayi geçti bu 8 1 Yanıtla
  • Mahmut0184?:
    vay omurgasız vay 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar boş insan 3 0 Yanıtla
  • Erhan1234:
    kucakdan kucağa birleşirsiniz 2 0 Yanıtla
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