Cemal Enginyurt CHP\'ye katılacağını açıkladı: Birleşe birleşe kazanacağız

Politika

CHP listelerinden milletvekili seçilen ardından ise Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ive İzmir Milletvekili Salih Uzun'un CHP'ye katıldı.

Gelişmeyi Salih Uzun katıldığı televizyon programında duyuru. "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik" diyen Uzun, "Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA

Uzun açıklamalarının ardından sessiz kalan Enginyurt'tan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enginyurt, "14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim. CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz. Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız" ifadelerini kullandı.