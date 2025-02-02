Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP\'ye katıldı

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı. Haberi katıldığı canlı yayında Salih Uzun açıkladı.

02.02.2025 23:18
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Genel seçimlerde CHP listelerinden Meclis'e girip, daha sonra Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun'un yeni adresleri belli oldu. Bir süredir konuşulduğu üzere iki isim de CHP'ye katıldı.

CEMAL ENGİNYURT VE SALİH UZUN CHP'YE GEÇTİ

Halk Tv canlı yayınına katılan Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile beraber CHP'ye katıldıklarını açıkladı. Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" dedi.

SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINA KATILACAKLAR

Uzun, CHP'nin Salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısına katılacaklarını da söyledi. Uzun ve Enginyurt'a rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

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Son Dakika Politika Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Celaleddin Mertel:
    Fırıldak Kubi diye biri vardı, ay çekirdeği gibi güneş neredeyse oraya dönerdi, bunlarda sürekli dönüyor, görüşün önemi yok, menfaat neredeyse oraya dönüyorlar 93 130 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    asena her kapıya gitti. çakma ülkücü 72 119 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bravo işte budur.. 115 45 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Güldüler oynadılar yerlerini buldular. Yağrın CHP yide bırakırlar. 69 63 Yanıtla
  • İbrahim Tokgöz:
    ulan adamın bir safı olur, yırtık dondan çıkar gibi o parti'den o Parti'ye atlamaz, dönek derler sonra 62 65 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    apo ne zaman serbest gerçi onu reco ile bahço bilir 59 52 Yanıtla
  • Recep Soy:
    İç Anadolu,da çok güzel bir söz vardır. Aynen şöyle b...k, b...k'u kenefte bulurmuş. 59 40 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    çok fazla milliyetçi Cemal Engin ömrüm yok ta bak vah vah ne günler gelecek yazıklar olsun 25 35 Yanıtla
  • Emrullah Kaya:
    Yakışır,kapak yuvarlandı tenceresini buldu. 37 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zamanı Geldi Yıkım Başlasın Artık 35 10 Yanıtla
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