Cevdet Akay’dan Bakan Bak’a Karabük Talepleri

Politika

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçe Teklifi ile 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşmesinde Karabük'ün taleplerini dile getirerek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sıkıntıları aktardı.

Milletvekili Akay, bölgede yaşanan sorunları dile getirerek Karabüklülerin taleplerini Bakan Bak'a iletti. Milletvekili Akay, "Karabük Milletvekili olarak bölgeden gelen bir sürü konu var. Örneğin, Yenice ilçemizde meslek yüksekokulu var, KYK yurdu yok. Stadyum her saat açık kalmıyor. Güvenlik kamerası sorunu var, spor salonunda eğitmen yok. Eflani ilçesinde Meslek yüksekokulu var. KYK yurdu olmadığı için öğrencilerin birçoğu kaydını dondurmuş. Burada şu anda yaklaşık 120 öğrenci var ve ev kiraları da burada bile 13 bin-15 bin lira civarında. Bu sorunun giderilmesini bekliyorlar, bekliyoruz. Ovacık'ta da meslek yüksekokulu var, Kredi Yurtlar Kurumu yok. Bu sorunların acil olarak giderilmesi gerekiyor."dedi. - KARABÜK