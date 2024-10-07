Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in, Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarına ilişkin, "Dünya sussa da biz adaletin sesi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"365 gündür Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, masumların feryatları semada yankılanıyor. Dünya sussa da biz adaletin sesi olmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz: 'Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika
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