Cevdet Yılmaz: AK Parti İstikrar İçinde Değişiyor

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da yaptığı konuşmada, "AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir" dedi.

Kütahya'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği sonrası basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, "Bir yandan belli sabiteleri, mutlaka zaman içinde değişmeyen ilkeleri olan, bir yandan da dünyanın, ülkemizin değişimlerini çok dikkatle takip eden ve bunlara da hızla cevap veren bir partidir" diye konuştu.

Yılmaz, "Halkımızın değerleri bizim değerlerimizdir, sorunları bizim sorunlarımızdır. Biz de bu sorunlara çözüm üretmek için gayret eden bir kadroyuz. Bu anlamda bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında aynı çalışmayı yapıyoruz. Bütün bunların sonuçları politikalarımıza, planlarımıza, projelerimize elbette yansıyacaktır. Diğer taraftan partimiz bir kongre sürecine girmiş durumda. Bir değişim sürecine girmiş durumda. Yine bunun altını özellikle çizmek istiyorum. AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir. Bir yandan belli sabiteleri, mutlaka zaman içinde değişmeyen ilkeleri olan, bir yandan da dünyanın, ülkemizin değişimlerini çok dikkatle takip eden ve bunlara da hızla cevap veren bir partidir. Bunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Kongre sürecimiz de bunun bir fırsatıdır. Kongre sürecinde yine yenilenerek tazelenerek ama hafızamızı da sürekliliğimizi de koruyarak geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum" diyen Yılmaz, "Kütahya ilimiz, tarihimizde çok partili demokrasiye geçerken rahmetli Adnan Menderes'in Başbakanlığına giden yolu açan bir ilimiz. Kütahya milletvekili. Dolayısıyla bu da Kütahya'nın tarihinde ayrı bir onur, şeref sayfası. Bunun da üzerinde durmak istiyorum. Bugün 17 Eylül. Rahmetli Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilişinin 63. yılı. Bu vesileyle Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Özellikle Kütahya'da bu anmanın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi. - KÜTAHYA