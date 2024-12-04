Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kıbrıs Türkü'nün refahı için devam eden projeleri ele aldı.

04.12.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede ikili ilişkilerimizi, bölgesel gelişmeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahı için devam eden projeleri ele aldık. '2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde hayata geçirilen projelerden, geçtiğimiz ay açılışı yapılan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi gibi Kıbrıs Türkü'nün yaşam standartlarını yükselten yatırımlara kadar birçok konuyu değerlendirdik. Dijital dönüşüm, enerji arz güvenliği ve altyapı projeleri de öncelikli gündemlerimiz arasında yer aldı. Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın 2 devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyor, uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarını savunmaya, KKTC'nin gelişerek güçlenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Üstel'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Ünal Üstel, Politika, Ekonomi, Kıbrıs, Kıbrıs, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Yüzde 50 indirim vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı Yüzde 50 indirim vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:46:48. #1.11#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.