Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede ikili ilişkilerimizi, bölgesel gelişmeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahı için devam eden projeleri ele aldık. '2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde hayata geçirilen projelerden, geçtiğimiz ay açılışı yapılan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi gibi Kıbrıs Türkü'nün yaşam standartlarını yükselten yatırımlara kadar birçok konuyu değerlendirdik. Dijital dönüşüm, enerji arz güvenliği ve altyapı projeleri de öncelikli gündemlerimiz arasında yer aldı. Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın 2 devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyor, uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarını savunmaya, KKTC'nin gelişerek güçlenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Üstel'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.