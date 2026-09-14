Cevdet Yılmaz Konya\'da uyardı, sosyal medya bizleri yalnızlaştırıyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal medya aslında asosyal medya. Takım çalışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Superman yok değerli arkadaşlar. Hep birlikte bir araya gelip iş başaran insanlar var. Dolayısıyla ekip çalışması ve iletişim çok kıymetli" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Konya'da ilk olarak Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti, ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir üniversitenin üç temel fonksiyonu vardır. Birincisi, insanlığın o güne kadar ulaştığı mevcut bilgiyi yeni nesillere aktarmaktır. Buna eğitim fonksiyonu diyoruz. Bunu en nitelikli, en kaliteli şekilde bir üniversitenin yapması gerekiyor. Nitelikli eğitim, insanların vakit kaybına da engeldir. Hani meşhur güzel bir söz var, 'Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok' diye. Öncelikle mevcut bilgiyi en kaliteli, en nitelikli şekilde gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz elbette. İkinci fonksiyonu üniversitelerin, bugüne kadar oluşmuş bilginin üzerine yeni bir bilgi koyabilmektir. Buna da üniversitenin araştırma fonksiyonu diyebiliriz. Bugüne kadar birçok şey söylendi, yapıldı, edildi ama üniversite diğer eğitim kurumlarından farklı olarak araştırma fonksiyonu da ön planda olan bir kurum olmak durumundadır. Dolayısıyla buradaki akademik personel bir yandan öğrenci yetiştirirken, diğer yandan da kendilerini bir anlamda geliştirerek bilgi üretmek durumunda olan insanlardır. Bu ikinci fonksiyon. Üçüncü ve en az ilk ikisi kadar önemli olan bir diğer fonksiyon ise bilgiyi kullanma fonksiyonudur. Bilgiyi aktardık güzel, yeni bilgiler de bulduk ama bilgi sadece bilgi olarak kaldığı sürece çok büyük anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bilgiyi kullanma meselesi çok önemli. Buna ben yıllarca Kalkınma Bakanlığı yaptığım için kalkınma fonksiyonu diyorum. Üniversitenin sosyal fonksiyonu da diyebilirsiniz. Ben kalkınma fonksiyonu demeyi tercih ediyorum ama kalkınmayı da geniş manada kullanıyorum. Sadece ekonomiyi anlamayın lütfen kalkınmadan. İçinde elbette ekonomi de var, sosyal boyut da var, çevresel boyut da var. Bu üçüncü fonksiyon çok kıymetli."

'ÜNİVERSİTENİN ZİHNİNDE DUVARLAR OLMAMALI'

Yılmaz, "Üniversiteler aynı zamanda birer kalkınma kurumudur. İçinde bulunduğu toplumu dönüştürmeyen bir üniversite gerçek anlamda üniversite rolünü icra edemiyor demektir. Bir üniversite hangi alanla ilgili olursa olsun etrafındaki şehre, topluma açık bir sistem oluşturamıyorsa, tam anlamıyla görevini icra edemiyor demektir. Bu noktada da hep şunun altını çizmek istiyorum. Üniversitelerin etrafında fiziki duvarlar olabilir, hani şartlar gerektiriyorsa. Onunla ilgili bir problemim yok ama üniversitenin zihninde duvarlar olmamalı. Etrafını zihinsel duvarlarla kapatmış bir üniversitenin, içinde bulunduğu topluma çok büyük bir faydası olamaz. Üniversite açık bir sistem olmak durumunda. Sanayiciyle, çiftçiyle, genel yönetimle, sivil toplumla, etrafında kim varsa, bu kesimlerle, paydaşlarla diyelim, bir araya gelebilen, onlarla birlikte sorun tarif eden, sorunları çözmek için kapasitesini devreye sokan bir üniversite yine çok kıymetli. Dolayısıyla bu üçüncü fonksiyonun da altını çizmemiz gerekiyor" dedi.

'BİZLERİ YALNIZLAŞTIRAN BİR MEDYA'

Konuşmasında öğrencilere tavsiyede bulunan Yılmaz, "Gençlerin tabii bu dijital teknolojilerde yapay zeka başka olmak üzere yetkinleşmesi ama bir taraftan da asosyal hale gelmemeleri lazım. Sosyal medya, aslında asosyal medya. Bizleri yalnızlaştıran, toplumdan koparan bir medya. Buna karşı takım çalışmasının ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Superman yok değerli arkadaşlar. Hep birlikte bir araya gelip iş başaran insanlar var. Dolayısıyla bu ekip çalışması ve iletişimin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.