Cevdet Yılmaz Menemen'i Ziyaret Etti

Politika

CEVDET YILMAZ: İZMİR KÖRFEZİ'NDE CİDDİ YATIRIMLAR YAPMAK LAZIM (4)

YILMAZ, MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir programı kapsamında Menemen Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete İzmir Valisi Süleyman Elban, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Eyüp Kadir İnan, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin katıldı.

'BAŞKANIMIZ SİZİN HİZMETİNİZDE'

Ziyaret öncesi Menemen Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, "Elimizden ne geliyorsa başkanımızın yanındayız. Buranın sorunlarını ve sıkıntılarını gidermek, varsa eksiklerimizi tamamlamak açısından ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Başkanı dinleyeceğiz. Akşam vakti büyük moral verdiniz. Birlik, beraberlik içinde, gönül birliği, kader birliği içinde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Bazı sorunlar, sıkıntılar her zaman olabilir. Bize düşen onları aşmak, o sorunları da aşıp inşallah daha güçlü, daha müreffeh Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." dedi.

Vatandaşlarla buluşmasının ardından belediye binasına giren Yılmaz, burada belediye personeli ile selamlaştı. Selamlaşmanın ardından Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret ederek, sohbet etti.