Ceyda Bölünmez: CHP Su Krisinde Sınıfta Kaldı - Son Dakika
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Politika

Ceyda Bölünmez: CHP Su Krisinde Sınıfta Kaldı

25.07.2025 21:36
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Ceyda Bölünmez, Çeşme'deki su kesintilerini CHP'nin yönetim beceriksizliğine bağladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Çeşme ilçesinde her gün 23.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı açıklanan zorunlu su kesintisine ilişkin, "Ne yazık ki İzmir'de çöp, çamur, çukur krizinden sonra şimdi de CHP beceriksizliği, vatandaşlarımızı susuz bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Çankırı, yazılı açıklamasında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin televizyon yayınında Çeşme'deki su kesintileri üzerinden hükümete ve Devlet Su İşlerine (DSİ) yönelttiği eleştirileri kabul etmediklerini belirtti.

Hayatin suyla mümkün olduğunu vurgulayan Çankırı, "Ne yazık ki İzmir'de çöp, çamur, çukur krizinden sonra şimdi de CHP beceriksizliği, vatandaşlarımızı susuz bırakmıştır. Yaz aylarında nüfusu katlanan Çeşme'de yaşanan mağduriyet baraj meselesi değil, CHP'nin yönetim zafiyetinin ve çaylaklığının sonucudur." ifadelerini kullandı.

Çankırı, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre içme suyu temini, arıtma tesisi ve altyapı yatırımları belediyelerin asli görevi olduğunu anımsattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin görevlerini yerine getirmediğini aktaran Çankırı, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine DSİ devreye girdi. Karareis Barajı, Salman Göleti ve arıtma tesisi inşa edildi. 33 bin 689 metre boru döşendi ve 3 terfi merkezi ile arıtma tesisi tamamlandı. 25 Ağustos 2025'te sistem tamamen devreye girecek. Halihazırda Çeşme'nin suyu, doluluk oranı yüzde 4 olan Kutlu Aktaş Barajı'ndan sağlanıyor. İZSU bu tabloyu bilmesine rağmen hiçbir önlem almayarak alternatif üretmedi. Üstelik tüm proje DSİ tarafından finanse edildi. Belediye sadece 30 yıl vadeli taksit ödeyecek. Yani yapmadılar, yaptırdılar, ama krizi dahi yönetemediler. DSİ bugün bile geçici su verebilecek durumda. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi hala resmi talepte bulunmuyor. CHP'nin suya dair vizyonsuzluğu sadece yerelde değil, Meclis'te de ortadadır. DSİ sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmiştir. CHP'li belediye yönetimi bu süreçte sınıfta kalmıştır. Krizi öngörememiş, çözüm geliştirememiştir."

Çankırı, yaşananların su krizinden kaynaklanmadığını, CHP'nin yönetim beceriksizliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ceyda Bölünmez: CHP Su Krisinde Sınıfta Kaldı - Son Dakika

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