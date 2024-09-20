Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Hapis Cezası ve Siyasi Yasak Tepkilere Yol Açtı - Son Dakika
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Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Hapis Cezası ve Siyasi Yasak Tepkilere Yol Açtı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar\'a Hapis Cezası ve Siyasi Yasak Tepkilere Yol Açtı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak, CHP ve Ceyhanlılar tarafından protesto edildi. CHP Adana İl Başkanlığı, yapılan basın açıklamasıyla haksızlığın karşısında duracaklarını belirtti.

20.09.2024 21:02  Güncelleme: 21:07
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Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesi üzerine siyasi yasak getirilmesine partililer ve vatandaşlar tepki gösterdi.

CHP Adana İl Başkanlığı, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen hapis cezası ve siyaset yasağına ilişkin Ceyhan Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Ceyhanlıların yoğun katılımı ile gerçekleşen basın açıklamasına CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li dokuz ilçe belediye başkanı, partililer ve Ceyhanlı vatandaşlar katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Kadir Aydar'ın uğradığı haksızlığa karşı koymaya devam edeceklerini belirterek söyle devam etti:

"Her engelleme bizleri daha da büyütüyor. Kadir Aydar daha önce de haksız yere görevden alındı ama bir sonraki seçimde daha güçlü geldi. Mevcut hükümet kendilerinin yönettiği belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca bunu kabul edemedi. Ama halk iradesini herkes kabul etmek zorunda. Bizlere yönelik olarak, 'Bunlar topal ördek, hizmet yapamazlar' diye yaklaştılar ama baktılar ki olağanüstü zor şartlara rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler müthiş işler yaptı. Hem halka hizmet ettiler, hem sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verip insanları desteklediler hem de halkla ilişkileri geliştirdiler. Böylece bırakın 5 yılın sonunda kaybetmeyi, yerlerini pekiştirdiler. Kadir Aydar belediye başkanlığına ilk seçildiğinde 1 yıl içinde Ceyhan'da o kadar hayata geçirilememiş hizmetleri yaptık. Yeniden seçildiğinde de şu ana kadar çok sayıda yol ve bulvarı halkımızın hizmetine sunduk. 5 ayda Ceyhan'da bu kadar çok iş yapılması hoşlarına gitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kadroları bugün Kadir Aydar'a destek için burada ve onun yanında olmaya devam edeceğiz."

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da, " Türkiye'nin en hızlı davasında ben siyasi yasak aldım bu bana değil, size saygısızlıktır, Ceyhanlıların 31 Mart seçimlerinde gösterdiği iradenin gasp edilmesidir. Yalan ifadelerle, değiştirilen tape kayıtları ile bir operasyon yaşadık 2019'da. Jandarmanın kriminal raporları ile bunların ortaya çıkmasının ardından başımız ak bir şekilde yolumuza devam ettik. Şimdiki fark ise ben muhalefet partisinin belediye başkanı değilim, Türkiye'nin birinci partisinin belediye başkanıyım. 5 ayda Ceyhan'ın kanayan yaralarına çare olduk, olağanüstü işler yaptık ama bir dosya açıldı" dedi.

Aydar, şöyle devam etti:

"Benimle ilgili dün çıkan kararda muhalif oy kullanan üye, 'Delil yok, ispat yok. Dinlenilmeyen, yok sayılan maddi deliller var. 5 ayrı ifade var, çelişki var. Bu sanıklarla alakalı duruşma açılsın' şerhi koyuyor. 16 günde Türkiye'nin en hızlı davası sonucunda bana siyasi yasak getiriliyor. Benim Ceyhan ile 5 yıllık kontratım var. Bana 5 yıllığına Ceyhanlılar tarafından verilen mazbatam var. Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık bile en az 1 yıl sürüyor. Bana 16 günde karar verildi, hukuk bunun neresinde? Hakimler ve savcılar milletin hakim ve savcıları olmalıdır. Sizin bu verdiğiniz karar da elbet sorgulanacak. Türkiye'nin en hızlı davasında ben siyasi yasak aldım bu bana değil, size saygısızlıktır, bu bana değil, Ceyhanlıların gasp edilmesidir. Bu kararı veren hakimler, sonuna kadar hukuki anlamda mücadele edeceğim. Bu işin sonu ne olursa olsun sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu kararı hukuki olarak vermediniz ama ben hukuktan ayrılmayacağım, adaletten ayrılmayacağım. Bu kararı veren sizlerin hukuki olarak peşinizi bırakmayacağım." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Hapis Cezası ve Siyasi Yasak Tepkilere Yol Açtı - Son Dakika

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