Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP\'ye katılan Milletvekili Bilal Bilici\'yi memnuniyetle karşıladı

Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan'ın artık hem bir belediyesi hem de bir milletvekili var" dedi.

Aydar, Adana Bağımsız Milletvekili Bilal Bilici'nin CHP'ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ceyhanlıların bir belediyesi vardı, şimdi de halkın milletvekili oldu. Sayın Bilal Bilici'nin CHP'ye katılımı, bizim için çok anlamlı. Ceyhanlı bir milletvekiliyle birlikte el ele, kol kola halkımıza hizmet etmek için yola çıktık. Kendisinin dünya görüşü bizimle aynı doğrultuda. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, adaletli ve kucaklayıcı bir anlayışla çalışacağız. Artık kavganın bittiği, birleşmemiz gereken bir dönemdeyiz" dedi.

Aydar, Bilici'nin muhalefetten muhalefete katılmasının önemine de değinerek, "O, iktidarın nimetlerinden yararlanmak yerine, Atatürk'ün yolunda yürüyerek mücadeleye devam etmeyi seçti. Bu da onun ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında toplanan herkes gibi, Sayın Bilici de bizim için önemli bir güç. Genel Başkanımız Özgür Özel de vekilimize olan sevgisini ve Ceyhan'a olan selamlarını iletmemi istedi." ifadelerini kullandı.

Adana CHP Milletvekili Bilal Bilici ise Ceyhan'a olan bağlılığını vurgulayarak, "Değerli hemşerilerim, belediye başkanımız, ilçe başkanım, bu coşkulu karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Ben Ceyhan'ın evladıyım. Ceyhan sayesinde bir yerlere geldik ve bundan sonra da Ceyhan için buradayız ve burada olacağız. Ceyhan'ı asla unutmayacağım ve hem sahada hem de mecliste Ceyhan'ın sorunlarını her daim dile getireceğim" dedi.

Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma sürecinde Kadir Aydar ve Aydar ailesinin çok önemli yeri olduğunu söyleyerek, "Bu samimi yaklaşım ve çalışmalardan dolayı başkanımız Kadir Aydar'a ve Aydar ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bizler gibi genç ve dinamik siyasetçilerin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşmesi, partimizin gençleştirme politikalarının bir yansımasıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, partimiz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. İnanıyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki günlerde iktidara gelecek ve bizler de Ceyhan'a ve Adana'ya en iyi şekilde hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından vatandaşların kendilerinden talep ve beklentilerini dinleyip sohbet eden Milletvekili Bilici daha sonra Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar'ı makamında ziyaret etti. Başkan Aydar ile Milletvekili Bilici Ceyhan'a yapılacak projeler hakkında istişare etti. - ADANA