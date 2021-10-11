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Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? - Son Dakika

Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?

11.10.2021 07:17

Adana ziyaretinde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin, "Cezaevinde hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? O günleri bize anlatır mısınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Cezaevindekilerin içindekileri anlattığımız zaman bir daha bizi içeri mi sokacaksınız? Oranın maceraları ayrıdır. Tüm günümü gelen ziyaretçilerimle geçirir, gece de sabah namazına kadar bana gelen mektupların cevabını yazardım ve yaklaşık bu şekilde 10 bine yakın mektup yazdım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Adana ziyareti sonrasında Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı. Programda gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a merak ettikleri soruları yöneltti.

"10 BİNE YAKIN MEKTUP YAZDIM"

Bir öğrencinin, "Bu ülkeye hizmet etmek için çok bedel ödediniz. Bunlardan biri de cezaevine girmekti. Cezaevinde hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? O günleri bize anlatır mısınız?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cezaevindekilerin içindekileri anlattığımız zaman bir daha bizi içeri mi sokacaksınız? Oranın maceraları ayrıdır ama benim oradaki en önemli hayatım şuydu. Tüm günümü gelen ziyaretçilerimle geçirir, gece de sabah namazına kadar bana gelen mektupların cevabını yazardım ve yaklaşık bu şekilde 10 bine yakın mektup yazdım. Şimdi zaman zaman gittiğim bazı yerlerde o mektuplarla karşıma çıkanlar olur. Benim yazım da fena değildir. Hemen onu karşıma çıkarırlar. Bazıları da onu çerçeveletmiş. Böyle oradaki dört ay on günlük zamanımız oldu. Allah'ıma hamd ediyorum. Hani derler ya Medrese-i Yusuffiyye diye, hakikaten öyle bir hayat. O tabii bize birçok şeyi öğretti ama orada dersimi iyi çalıştım. Çıktıktan sonra da zaten fazla uzun sürmedi biliyorsunuz, kısa bir zamanda iktidar olduk."

ÖMER ÇELİK, ERDOĞAN'IN CEZAEVİNDE OLDUĞU DÖNEMDE BİR ANISINI ANLATTI

Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, "Ne kadar zamanda iktidar olduk?" diye sorması üzerine Çelik, gençlerle bir anıyı paylaşmak istediğini bildirdi ve şunları söyledi:

"Siz cezaevindeydiniz, biz sizi ziyarete geliyorduk. Dışarıda 2-3 gün üst üste yaşlı bir teyzeyi gördük. Teyzeye 'Ne iş yapıyorsun, bir şeye ihtiyacın var mı?' diye sorduk. Cezaevinin karşısı arsaydı çünkü. Dedi ki 'Ben', bir ilimizi söyledi, 'Karadeniz'den kalktım geldim, Tayyip'e burada dua ediyorum. Sizden bir ricam var. Bu çay bardağını ona verin, bununla bir çay içsin, sonra da bardağı bana getirin hatıra olarak saklayayım.' dedi. Sadece sizi görmeye gelmişti. Genç arkadaşlarımız şunu bilsin diye söylüyorum, bu büyük siyasi yürüyüşümüzün arkasında aynı zamanda bu kadar büyük bir bereket, bu kadar büyük dua vardır. Hem gençlerin hem 70 yaşında da olsa gönlü genç olanların bu büyük desteği vardır. Cezaevindeyken de vardı şimdi vardır."

Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?

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Son Dakika Politika Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? - Son Dakika
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