Cezayir'den Kürt Heyeti İddialarına Yanıt

Politika

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, Kürt bir heyetin Cezayir'e davet edildiği iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani bazı basın yayın organlarında çıkan 'Kürt bir heyetin Cezayir'e davet edildiği' iddiaları dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Belani, Cezayir'in hiçbir devletin içişlerine karışmayacağını ve terörizmin her türlüsünü kınadıklarını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Kürt heyetinin Cezayir'e davet edildiğine dair bazı medya organlarında yer alan iddialara cevaben, bu iddiaların hayal ürünü ve tamamen asılsız olduğunu belirtmek isterim. Ülkemi Türkiye'ye bağlayan güçlü ve stratejik ilişkilerin herhangi bir amalgam veya dostane olmayan bir belirsizliğe maruz kalamayacağını yinelemek isterim. Ayrıca, hükümetim devletlerin içişlerine karışmaz, bu dış politikamızın doktrinel bir pozisyonudur. Son olarak, terörizmi her şekliyle ve nereden gelirse gelsin kesin bir dille kınıyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur ve ulusal politikamızın değişmez bir parçasıdır." - ANKARA