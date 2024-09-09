CHP 101. Yılı Anıtkabir'de Kutlandı

Politika

CHP 101. Yılında Anıtkabir'de

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet CHP'nin 101. Kuruluş Yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet CHP'nin 101. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki törene Genel Başkan Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşundan sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne giden Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Sayın Genel Başkanım, iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinden yöneticileri ile partimizin kuruluşunun 101'in yılında huzurunuzdayız. Sizden aldığımız büyük ilhamla partimizi iktidara yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesinden sapmadan kurucu değerlerine bağlı kalarak demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini niteliklerini güçlendirerek gösterdiğiniz hedefe ulaştırmak için durmadan, dinlenmeden mücadele edeceğimize söz veriyoruz.

Sayın Genel Başkanım, Amasya'da kurtuluş reçetesi olarak ortaya koyduğunuz 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilkesine partimizin 101'inci yılında sıkı sıkıya bağlıyız. Cumhuriyetimizi emanet ettiğiniz gençlerle birlikte yüceltmek, çizdiğiniz muasır medeniyet seviyesinin ilerisine taşımak, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksunlukları milletimizle birlikte giderebilmek için azimle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor size, silah arkadaşlarınıza ve partimizin kurucu kadrolarını oluşturan yol arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz"

Özel, daha sonra 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir'den ayrıldı.