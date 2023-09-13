İlçe başkanlığı seçiminde atılan sloganları duyan CHP'li Burcu Köksal baygınlık geçirdi

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde tansiyon epey yükseldi. Partililer arasında yaşanan gerginlik sırasında "Köksal dışarı" sloganlarının atıldığı duyan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, baygınlık geçirdi. Partililerin yardımıyla Köksal salondan çıkarıldı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı. CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.

PARTİLİLER ARAYA GİRDİ

Yaşanan tartışma sonucunda Köksal baygınlık geçirdi. Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.