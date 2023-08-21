CHP, Ankara için Mansur Yavaş'a alternatif arıyor! İşte adaylık için adı geçen isim - Son Dakika

CHP, Ankara için Mansur Yavaş'a alternatif arıyor! İşte adaylık için adı geçen isim

CHP, Ankara için Mansur Yavaş\'a alternatif arıyor! İşte adaylık için adı geçen isim
Son Güncelleme: 21.08.2023 09:34

Yerel seçim öncesi CHP kulislerinden çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Mansur Yavaş yerine farklı bir isim gündeme geldi. Bazı partililer, adayın CHP içinden olması gerektiğini düşünüyor.

CHP'de Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş'ın yeniden aday olması beklenirken kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök'ün de büyükşehir için aday olabileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş için "Mansur Bey yeniden aday olmalı" demesine karşın, partide seçim sonrası başlayan "değişim" sürecini örnek gösteren partililer, "CHP'nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini" belirtiyor.

Bu kapsamda yerel seçimlerde aday belirlenebileceğini belirten partililer, aynı durumun Ankara için de geçerli olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu'na da Gök'ün adının önerildiği kaydediliyor. Ankara'da Yavaş'ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, "Meral Hanım 26'sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey'in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök'ün adı da adaylık için geçen isimler arasında" bilgisini paylaşıyor.

Ayrıca DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "CHP'nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?" açıklamasını örnek gösteren partililer, "Biz kendi geleneğimizden bir aday göstermediğimiz zaman karşılaştığımız açıklamalar bunlar oluyor. Neden CHP kendi başına kazanamasın ki? Bu gibi açıklamalar olmaması için Ankara'da kendimizden bir aday gösterebiliriz. Sağ değil, CHP'li bir adayımız olsun" değerlendirmesini yapıyor.

Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Ankara için Mansur Yavaş'a alternatif arıyor! İşte adaylık için adı geçen isim - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Bakan Şimşek'in AVM'de yediği menü de son dönemdeki zamlardan nasibini aldı
09:56 Bakan Şimşek AVM'de yemek yerken görüntülendi! Tercih ettiği menü de zamlardan nasibini almış
09:51 Canlı yayında ortalık fena karıştı! Rasim Ozan Kütahyalı ile tartışan Ahmet Çakar resti çekip, stüdyoyu terk etti
09:51 Vatandaşlar evden çıkmaya korkar oldu! Esenyurt'un yeni mafya çetesi: Başıboş köpekler
09:45 Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı?
09:38 Rasim Ozan Kütahyalı ile tartışan Ahmet Çakar stüdyoyu terk edip, resti çekti: O varsa bir daha ben yokum
09:38 Vatandaşlar evden çıkmaya korkar oldu! Esenyurt'un yeni mafya çetesi: Başıboş köpekler
09:39 Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı olacak
09:31 Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı?
09:34 Otobüs kazasında ölen 12 kişinin kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2023 10:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, Ankara için Mansur Yavaş'a alternatif arıyor! İşte adaylık için adı geçen isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement