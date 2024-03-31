CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oy kullandı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oy kullanmak için Bedriye Bileydi İlkokulu'na oğlu Gökhan Böcek ile geldi. Böcek, 1184 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Böcek, gazetecilere, "Ülkemiz, Antalya'mız için son derece önemli bir mahalli idareler seçimlerimiz var. Öncelikle ülkemizde 61 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Antalya'mızda 6 bin 66 sandığımız var. 1 milyon 925 bin 935 seçmenimiz var. 913 mahallemizde, 19 ilçemiz ve bir de büyükşehrimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımız özgürce demokrasi inancıyla oylarını kullanacaklar." dedi.
Böcek, seçim çalışması sırasında araçlardan yapılan müzik sesiyle rahatsız ettiği vatandaşlardan özür dilediğini vurgulayarak, yerel seçimde ellerinden geldiğince, kırmadan dökmeden Türkiye ve Antalya için her yerde çalıştıklarını belirtti.
Seçimlerin hayırlı olmasını dileğinde bulunan Böcek, "Atamızın 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği güzel Antalya'mızda vatandaşlarımız, layık olduğu, kendilerini yönetmek isteyen kişiyi, kişileri mahallesinde muhtarlarını ve azalarını, ilçesinde, ilçe belediye başkanlarını seçecektir." diye konuştu.
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eşi ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı. Turan, seçmenlerle sohbet ederek demokrasiye olan aşkını dile getirdi ve sorunsuz bir seçim dönemi temennisinde bulundu.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, oy kullanma işlemi sonrası yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti.
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek oyunu kullandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise 'Heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor' dedi.
Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için oyunu kullandı. Çelik çifti, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi ile muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Çelik, seçimlerin hayırlı olmasını dilerek, kentte toplam 706 sandıkta 266 bin 279 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da oyunu kullanırken öldürülen MHP'li genç hakkında konuştu ve farklı tercihlerin kan davasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı ve vatandaşın iradesine saygı duyacaklarını belirtti.
Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, seyyar sandık uygulaması ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı. Van'ın Başkale ilçesinde 8 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürülerek oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Hakkari'de ise hastane tedavisi gören ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlılar sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacakları okullara götürüldü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Hilalli Mahallesi İlkokulu'nda toplu oy kullanmak isteyen bir grup ile sandık müşahitleri arasında çıkan tartışmada 3 kişi darp edildi. Olayın ardından oy verme işlemi bir süre durduruldu ve jandarma önlem aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullandı. Kacır, seçimlerin demokrasinin bayram günü ve milli iradenin tecelli adresi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı için yapılan plan ve programlarla Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'ndaki 1052 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa eşi Gizem ve kızı Hilal Pehlivan ile birlikte gelen Burak Pehlivan oyunu kullandı. Pehlivan, Seçimlerin Efeler ilçemize, hemşehrilerimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Son sözü milletimiz söyleyecek" dedi. - AYDIN
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