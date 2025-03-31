CHP Antalya\'da Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde partililerle bayramlaştı.

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Başkan Muhittin Böcek, İl Başkanlığı önünde partililerle tek tek bayramlaşarak, bayramlarını kutladı. Güne üzücü bir haberle başladıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, ünlü sanatçı Volkan Konak'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, sevenlerine ve ailesine sabırlar diledi. Başkan Böcek törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olması ve belediye başkanlarımızın haksız yere orada olmasından dolayı bu bayramı buruk karşıladık ama umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Bugün 31 Mart; seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. Burada bulunan il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımızla 19 ilçede, belediye başkanı adayı arkadaşlarımızla Antalya ittifakı ile iktidara 20 belediyenin 18'ini kaybettirmiş bir örgütümüz var. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Önümüzde hep aydınlık güzel günler var" dedi. - ANTALYA