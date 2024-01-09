CHP Bartın Belediye Başkan Adayı M. Rıza Yalçınkaya, gazetecilerle buluştu

CHP Bartın Belediye Başkan adayı M. Rıza Yalçınkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda gazetecilerle buluştu. Konuşmasında gazetecilerin gününü kutlayan Yalçınkaya, parti içerisinde yalnız bırakıldığı yönündeki iddialara da cevap vererek, "Rıza Yalçınkaya'ya 'partisi tarafından yeteri kadar destek verilmiyor' algısı ortaya konuyor. Bu dedikodu, sadece bir söylenti" dedi.

Başkan Adayı Yalçınkaya, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltı programında şehirdeki yerel medya patronları, çalışanları, ulusal gazete ve ajans temsilcileri ile bir araya geldi. 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutlayan Yalçınkaya, seçim süreci ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Yalçınkaya, "İçimdeki Bartın sevdasıyla 'Nerede kalmıştık' diyerek tekrar Bartın'a hizmet yolunda Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye Başkan Adayı olarak tekrar sizlerin karşısındayım. Bartın Belediye Başkanı olarak bu görev Bartın halkı tarafından bizlere tevdi edildiğinde Bartın halkının destek ve katkılarıyla bu göreve geldiğimizde kamu yararına toplumcu bir belediyecilik anlayışını ortaya koyarak Bartın'da herkese adil ve eşit bir belediyecilik çalışmasını en iyi şekilde göstereceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkesi kucaklayarak Bartın'da adil ve eşit bir belediyeciliği ortaya koyacak çalışmaları hızlı bir şekilde yapacağız. Bartın'ın sorunları çok fazla. Bu sorunları çözmek içinde gerçekten arkadaşlarımızla beraber, belediye çalışanlarımızla birlikte büyük bir özveriyle birlikte çalışarak Bartın'ın her geçen gün büyüyen sorunlarını, çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Sorunların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Sorunların nasıl çözüleceğini de çok iyi biliyoruz. Bunu çözmek içinde başarılı olacağıma yürekten inanıyorum. Hem belediye başkanlığı dönemimdeki hem de milletvekilliği dönemimdeki bilgimle, tecrübemle ve birikimimle Bartın'daki beklenen projelerin hayata geçirilmesi sorunların çözülmesi konusunda arkadaşlarım ve belediye çalışanlarıyla birlikte çalışma yaparak Bartın'ın sorunlarını en kısa zamanda çözüp, Bartın halkının beklediği hizmetleri yerine getireceğiz. Sizler bizim yanlışlarımızı gördüğünüzde hiç çekinmeden eleştirilerinizi yapın. Bartın halkının yararına olan şeylerde bizleri destekleyin ama yönetim olarak yaptığımız yanlış varsa Bartın'ın hizmetlerinin aksaması konusunda yanlışlıklar varsa her zaman eleştirilerinize açığım" dedi.

"Eski arkadaşlar ziyaret edilecek mi" sorusu yöneltildi

Gazetecilerin bölge ve ülke gündemi ile ilgili sorularını da yanıtlayan Yalçınkaya, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bacıoğlu, mevcut il yönetimi, eski yöneticilerin kendisini yalnız bıraktığı yönündeki söylentilere de cevap verdi. Parti içerisinde yaptıkları BİR toplantıda kendisine "eski arkadaşlar ziyaret edilecek mi" sorusu yöneltildiğini de ifade eden Yalçınkaya, "Kamuoyunda konuşulan bir konu bu. Dedikodu mekanizması yayılıyor. Rıza Yalçınkaya çok yalnız, 'partisi tarafından yeteri kadar destek ve katkı verilmiyor' algısı ortaya konuyor. Bu dedikodu. Sadece bir söylenti. Geçen il ve ilçe yöneticilerimizle beraber, il başkanı ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte parti içi bir kurum değerlendirme toplantısı yaptık. Orada, 'Bir yarış içerisindeyiz, Amacımız Bartın'a hizmet etmek' dedim. Sonuçta CHP'nin 1991'den beri, Bartın'da belediye başkanı olmamış. İlk defa CHP belediye başkanlığını kazanma durumuyla karşı karşı karşıya. Herkesin desteğine ve katkısına ihtiyacım olduğunu ifade ettim. Orada da bir soru soruldu, 'eski arkadaşlar ziyaret edilecek mi' denildi. Elbette ziyaret edeceğim. Sonucunda hep birlikte seçimi kazanmak için beklediğimiz özlediğimiz güzel bir tabloyu ortaya koymalıyız. Emeğimizi ortaya koymalıyız. Toplantıda birlikteliği sağlayacağımı söyledim. Esnaf ziyaretlerinde de eski arkadaşları ziyaret ederek, katkı ve desteklerini istedik. Gördüğüm tüm arkadaşların gereken desteği vermeye hazır olduğudur" şeklinde konuştu.

"Yarından itibaren birlikte sahada olacağız"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun meclis çalışmaları nedeniyle bugüne kadar bir araya gelemediklerini ifade eden Yalçınkaya, "Bizim adaylığımız açıklığı günden itibaren TBMM'de bütçe maratonu vardı. Tüm milletvekillerimiz meclisten ayrılmıyordu. Aysu Hanım da mecliste çalışıyordu. Yoğun bir şekilde çalıştılar, yoruldular. Sonra da dinlendiler. Bir müjde vereyim. Yarın Aysu hanım ile birlikte Bartın'da bir ziyaret planladık. Beni aradı, kendisiyle buluşacağız. Dolayısıyla yarından itibaren de birlikte sahalarda olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizi, 'birbirimize düşmüşüz' gibi göstermeye çalışanlar var"

Yalçınkaya, CHP'nin Bartın'da birbirine düşmüş gibi bir durum sunmaya çalışanların olduğunu da hatırlatarak, "Birileri kasten, bilerek, dedikodu ortaya çıkararak, başarılı olacağını düşünenler var. Birilerinin kuyusuna su taşıyan insanlar var. Bu tür söylentiler, dedikodular, yaşanmayan hadiseleri var gibi göstermeye çalışanlar var. 'Bunlar kavga ediyor, birbirine durmuş gibi' söylemlerle bizi güçsüz hale getirmeye çalışıyorlar. Biz aslında güçlüyüz. Biz arkadaşlarımızla beraber, yola çıktık inandık. Başarılı olacağımızı da düşünüyoruz" diye konuştu.

Programa Yalçınkaya ve gazetecilerin yanı sıra CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve CHP, il, merkez ilçe yöneticileri de katıldı. - BARTIN