Üye Girişi
CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi - Son Dakika

CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi

01.11.2021 18:48
CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş'un 30 Ekim İzmir Depremi'nde yıkılan ofisi için belediyeden maddi ve manevi tazminat talep etmesi sonucu İlçe Örgütü yönetiminden 10 kişinin istifa etmesi sonucu yönetim düştü. Yapılan açıklamada, Susmuş'un yaptığı olumsuz açıklamaların partiye zarar verdiği ifade edildi.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve 30 Ekim İzmir depreminde yıkılan ofisi için belediyeden maddi ve manevi tazminat talep etmişti. Bu açıklamalar sonrasında, İlçe Örgütü'nün 15 kişilik yönetiminden 10 üye ortak açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu.

10 KİŞİ ORTAK AÇIKLAMAYLA İSTİFA ETTİ

Yapılan açıklamada, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş'un Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yaptığı olumsuz açıklamaların partiye zarar verdiği belirtilirken, Susmuş'un gerçek sorumlu olan iktidardan hesap sorması gerekirken kişisel çıkarına öncelik verdiği belirtildi. Ortak açıklamada Kemal Kaygül, Tansel Namlıses, Zuhal Eroğlu, Ali İzzet Uğur, Teoman Karaca, Erol Atkın, Ozan Uludağ, Hülya Devrilen Akay, Mehmet Kaya, Serkan Yıldırım'ın imzası bulunuyor.

"DEPREMDE EN BÜYÜK YARDIM BELEDİYELERİMİZCE YAPILDI"

Söz konusu açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim 2020 tarihinde ilçemiz Bayraklı'da meydana gelen depremde birçok bina tamamen yıkılmış bundan daha fazlası da az ve orta derecede hasar almıştır. Depremde zarar gören vatandaşlara sosyal devlet ilkesinden dolayı iktidarın yardım etmesi gerekirken en büyük yardım Belediyelerimiz tarafından yapılmıştır. Belediyelerimiz tarafından depremzedelerin mağduriyetlerini azaltmak için yapılan çalışmalar ve alınan kararlar merkezi yönetim tarafından ya geciktirilmiş ya da engellenmeye çalışılmıştır. Bu konuda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu iki defa ilçemize gelmiş ve depremzedelerin sorunlarını dinlemiş ve çözülmesi için Belediye Başkanlarımıza gerekli talimatları vermiştir.

"MAKAMLA BAĞDAŞMAYAN BİR TUTUM SERGİLENMİŞTİR"

"Partimizin bu kadar hassasiyet gösterdiği konu ile ilgili İlçe Başkanı olarak gerçek sorumlu olan iktidardan hesap sorması gerekirken kişisel çıkarına öncelik vermiş, belediyelerimize temelsiz suçlamalar yaparak partimizi kamuoyunda zor duruma düşürmüştür. İlçe Başkanı bulunduğu makamla bağdaşmayan tutum sergilemiştir. Halbuki İlçe Başkanı olarak kendi sorununu değil, tüm depremzedelerin sorunlarını çözecek politikalar üretmeliydi. Bu yaşanan gelişmelerin ardından İktidara koşan partimizin iktidar yürüyüşünün önünde engel olmamak için biz aşağıda isimleri bulanan yönetim kurulu üyeleri görevlerimizden istifa ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yapmış ve şunları söylemişti:

"Avukatlık ofisi olarak kullandığım taşınmazımın bulunduğu apartman, 30 Ekim depremi sonrası Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ağır hasarlı olarak 3'üncü proje alanına dahil edilmiş, 140 m2'lik bağımsız bölümlerimiz 60 m2'lik daireler olarak inşa edilmeye başlanmış ve yaptığımız hak sahipliği başvurularımız reddedilmiştir. Binanın yeniden inşası için ödeyeceğimiz bedelin ne olacağı konusu da hala bir netlik kazanmamıştır. Bu durumda İlçe Başkanı kimliğimle değil, tıpkı diğer tüm deprem mağdurları gibi yıllarca kredisini ödeyerek sahibi olduğum taşınmazıma ilişkin yasal başvuru haklarımı kullandığımı önemle belirtmek isterim. Elazığ ve Van depremleri sonrası açılan davalarda verilen emsal kararlar ve Yüksek Mahkeme kararları ışığında hukukçu kimliğimle ve deprem mağduru olarak belediyeye sunduğum dilekçe aynı zamanda asli sorumlu sıfatları nedeniyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve AFAD'a da verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, İstifa, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi - Son Dakika


Son Dakika

Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış 18:57 Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı 18:51 Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak
Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş 16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler 16:36 Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun "2,5 milyon yabancı var" açıklamasına rakamlarla cevap verdi         
19:05
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti         
18:55
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı         
18:47
Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi         
18:27
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış         
17:44
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:49
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 19:25:58. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement