CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerde israf ve tasarruf genelgesi yayımlayacak - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerde israf ve tasarruf genelgesi yayımlayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerde israf ve tasarruf genelgesi yayımlayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak gelecek hafta kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere "israf ve tasarruf genelgesi" yayımlayacaklarını belirterek, diğer partilere de örnek olmasını isteyeceklerini söyledi.

27.04.2024 16:48
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak gelecek hafta kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere "israf ve tasarruf genelgesi" yayımlayacaklarını belirterek, diğer partilere de örnek olmasını isteyeceklerini söyledi.

Özel, Manisa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin adaylarının kazandığı Yunusemre ile Şehzadeler belediyelerini ziyaret etti.

Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kazandıkları bütün belediyelerde herkesin hizmetinde olacaklarını ifade ederek Özel, seçimi sandıkta bıraktıklarını, ayrım gözetmeksizin herkese eşit ve adil hizmet vereceklerini kaydetti.

Özel, önceki belediye yönetimlerinin yapmış oldukları kusurları, küçük hataları görmezden gelebileceklerini anlatarak ancak kasıtlı yapılan, kamu zararına yol açan iş ve işlemlerin hesabını yargı önünde soracaklarını belirtti.

Geçen aralık ayında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze töreninde provokasyona maruz kaldığını söyleyen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Şuracıkta Manisa'nın evladı Özgür Özel, sanki kendi şehrinde şehit cenazesine gidemiyormuş diye bir algı yaratmaya çalışanlar oldu. Şehidimizi karşıladık. 'Gelmeseniz, orada bir provokasyon var.' diye uyardılar. 'Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesine gitmedi dedirteceğime ölmeyi göze alıyorum.' dedim ve o cenazeye geldim. Şimdi o görüntülerin içinden görüyoruz ki o olayların içinde büyükşehir belediyesi personelleri var, Yunusemre Belediyesinin personelleri var. Teker teker hepsi ortaya çıkacak."

Özel, kumpasın iki tarafı olduğunu söyleyerek, hepsinin yargı önünde hesap vereceğini ifade etti.

"İsraf ve tasarruf genelgesi yayımlayacağız"

Özel, gelecek hafta CHP olarak kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere "israf ve tasarruf genelgesi" yayımlayacaklarını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta yayımlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz." dedi.

Daha sonra Şehzadeler Belediyesine geçen Özel, Türkiye'nin gözünün Manisa'daki CHP'li belediyelerde olacağını belirterek, "Sizlerin başarısı, doğrudan benim başarım anlamına gelecek. Hiç temenni etmem hiç öyle bir şey beklemem ama en ufak aksilik bize mal edilecek. Sorumluluğunuzun farkında çok önemli işler yapacağınıza inanıyorum." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerde israf ve tasarruf genelgesi yayımlayacak - Son Dakika

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