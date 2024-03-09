CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Acı Ot Festivali ve Deve Güreşleri'ne katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Acı Ot Festivali ve Deve Güreşleri'ne katıldı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Acı Ot Festivali ve Deve Güreşleri\'ne katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Ortakent'te gerçekleştirilen '5.Acı Ot Festivali' ile 'Geleneksel Bodrum Deve Güreşleri' etkinliklerine katıldı. Mandalici, 'Festivaller büyüyerek ve yaygınlaşarak devam edecek' dedi.

09.03.2024 17:44  Güncelleme: 17:48
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Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Ortakent'te gerçekleştirilen "5.Acı Ot Festivali" ile "Geleneksel Bodrum Deve Güreşleri" etkinliklerine katıldı. Mandalici, "Festivaller büyüyerek ve yaygınlaşarak devam edecek" dedi.

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile bu yıl 5.'si düzenlenen "Acı Ot Festivali'ne katıldı.

Bugün sabah saatlerinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik açılış seremonisi ile devam etti. Festival alanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Tamer Mandalinci, festivale katkı sağlayanlara teşekkür ederek, bu tür festivallerin yörenin ve ürünlerinin tanıtımını yaptığı gibi yöre halkına da önemli katkılar sağladığını belirterek şunları ifade etti:

"Bu etkinlikleri Bodrum'un her bölgesine yayacağız. Özellikle kış aylarında, kış turizmini destekleyen, ilçemizde bir sirkülasyon oluşturan ve esnafımıza girdi sağlayan bu festivalleri artırarak devam ettireceğiz. İlerleyen zamanlarda Acı ot Festivalini gastronomi ve kültür şenliğine dönüştüreceğiz. Yerli yabancı turistlerimize Bodrum'un kış aylarında da çok güzel olduğunu, keşfedilmesi gereken destinasyon olduğunu göstereceğiz.Festivaller büyüyerek ve yaygınlaşarak devam edecek. Seneye bu etkinliğin ana yüklenicisi Büyükşehir Belediyesi olacak. Bizler, daha iyisini yapmak için geliyoruz. 1 Nisan'dan sonra ayak basmadık yer, etkinlik yapmadık mahalle bırakmayacağız."

Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ise Acı Ot Festivali'nin 5 yılda önemli bir yol kastettiğini, büyükşehir olarak da festivallere desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Aras, ağacın olmadığı alanları imara açmak istenmesine de tepki göstererek "Çalı çırpı dediğiniz şeyler endemik ve çok değerli bitkiler. Ayağınızı bastığınız her yerde endemik bitki vardır. Bu doğayı güzelleştiren ürünler vardır" dedi.

Mandalinci ve Aras daha sonra Kızılağaç'ta düzenlenen Bodrum Geleneksel Deve Güreşleri Festivaline katıldı. Yöresel kıyafetlerle güreş alanına gelen Mandalinci ve Aras, Turgutreis'ten müsabakalara katılan deveyi de alanda gezdirdi.

Aras ve Mandalinci, Yörük kültürünü yaşatan bu etkinliğin devam etmesi için gereken desteği vereceklerini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Acı Ot Festivali ve Deve Güreşleri'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Acı Ot Festivali ve Deve Güreşleri'ne katıldı - Son Dakika
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