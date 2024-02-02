CHP Bodrum\'da genç mimar Tamer Mandalinci\'yi aday gösterdi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 yaşındaki genç mimar Tamer Mandalinci'yi aday gösterdi.

CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki adayı 30 yaşındaki Belediye Meclis Üyesi Tamer Mandalinci oldu. Önce MYK'dan geçen Tamer Mandalinci daha sonra Parti Meclisi'nde onaylanarak Belediye Başkan Adayı oldu.

Tamer Mandalinci kimdir?

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nin köklü ailelerinden Mandalicilerin bir üyesi olan Tamer Mandalinci, 27 Ocak 1994'te Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Turgutreis ve Bodrum'da tamamladı. 2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimime başladı. 2016 yılında Yurt Dışı Eğitim Programı ile gittiği Amerika'da, hem eğitimini sürdürdü hem de yabancı dilini geliştirdi.

2018 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra Bodrum'a dönerek, serbest mimarlık faaliyetlerine başladı. 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Meclis Üyesi oldu. 25 yaşında seçildiği bu görev ile, Bodrum Belediye Meclisi'ne seçilen en genç Meclis Üyesi ünvanını aldı. Meclis üyeliği süresince 2019 Yılından bu yana Bodrum Belediyesi'nin çeşitli ihtisas komisyonlarında görev aldı, Bodrum Belediyesi Belediye Başkan Vekililiği görevlerinde bulundu.

2021 yılından beri mimar Sezil Tamer Mandalinci ile evli olan Tamer Mandalinci, iyi derecede İngilizce biliyor. - MUĞLA