CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey: Bursa\'da Kentsel Dönüşüm Yapılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'daki kentsel dönüşümün yapılmadığına değinerek, "Mikro bölgelendirme denilen fay hatlarının tespitini İstanbul ve diğer iller bitirdi, Bursa Büyükşehir Belediyesi başlamadı bile. Önce bunu yapar, sonra kentsel dönüşüm projelerini hazırlarsınız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile birlikte Zafer Mahallesi'nde bulunan Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Başkan adayı Mustafa Bozbey, "Bu bölge yıllar önce yapılaşmış ve 30-40-50 yıllık binalar var. Burada yaşayanlar bölgeden fay hattı geçiyor mu, geçmiyor mu bilgisi yok. Bir afet karşısında toplanma yeri var mı, onu da bilen yok. Sadece kendi haline terk edilmiş mahallelerimiz. Zamanında karınca kararınca biriktirdiğiniz, küçük küçük tasarruf edip yaptığınız evleriniz var. Ne kadar sağlıklı bilmiyorsunuz. İçinde yaşıyorsunuz ama muhtemel bir depremde 5 şiddetine mi, 6 şiddetine mi dayanıyor hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz gibi başınıza ne gelecek onu da bilmiyorsunuz" dedi.
Bursa büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çok geç kaldığını ifade eden Bozbey, "Mikro bölgelendirme denilen fay hatlarının tespitini İstanbul ve diğer iller bitirdi, Bursa Büyükşehir Belediyesi başlamadı bile. Bunları yapacaksınız ki, ondan sonra kentsel dönüşüm projelerini hazırlayın. Hazırladığınız projeleri de mahalleli ile tartışarak yapacaksınız ve hayata geçireceksiniz. Cadde üzerinde 2 bina ile beraber bu alanı yıkıp yaptınız, adına da kentsel dönüşüm dediniz ki bu doğru değil. Tabelayı asıyorsunuz, kentsel dönüşüm alanı diye, arkadaki binalar ne olacak? Arkadaki binalarda yaşayan insanların günahı orada yaşamak mı" diyerek eleştirilerini sürdürdü.
Tümü ile bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizen Bozbey, "5-6 mahallenin beraber planlanması gerekiyor. Ayrıca alt ölçekte her mahallenin meydanı, sosyal alanları, okul, spor, kültürel, sağlık, kreş alanlarının belirlenmesi lazım. Bunlar belirlendikten sonra projelendirme yapılır. Az önce söylediğim gibi 50 metre alanda 4-5 bina yan yana yıkılıyor, bir tabela asarak kentsel dönüşüm projesi deniliyor. Böyle bir şey yok. Burada diyelim ki 100 kişi yaşıyor, 6-7 katlı yaptınız, 300-400 kişi sonrada geldi, taşındı. Bu insanların çocukları hangi okula gidecek? Zaten sınıflarda yoğunluk var. Bir öğretmen bir sınıfta ancak 20-25 kişi ile ilgilenebilir. Çocuklarımız doğru eğitim alamıyor. Bilimsel veriler bunu gösteriyor. Bizim eğitim alanlarını, yeşil alanları çoğaltmamız lazım. O yüzden kentsel dönüşüm Bursa'da yapılmadı. Kentsel dönüşüm yaptığınız yerde oradaki hak sahiplerini birinci sıraya koymazsanız o da olmaz. Adı üzerinde hakkın sahibini. Kamu da kazanacak. Kamu orada yeşil alan, sosyal tesis gibi yerlerini kazanacak ki onları yapacak. Bunu mahalleli ile bir araya gelerek yapacak" diye konuştu. - BURSA
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. Arsenal, bu sonuçla üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Politika › CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey: Bursa'da Kentsel Dönüşüm Yapılmadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?