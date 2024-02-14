CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, çalışanlarına destek sözü verdi

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde düzgün, nitelikli çalışan hiçbir personelle bizim derdimiz olamaz. Çünkü biz, çalışma arkadaşlarımızla en güzel hizmetleri vereceğimize inanıyoruz. Biz çalışanı severiz, bağrımıza basar, kollarız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilçelere yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte karış karış Bursa'yı gezen Mustafa Bozbey'in Karacabey'de ilk durağı CHP İlçe Başkanlığı oldu. CHP Karacabey İlçe Başkanı Ümüt Vural ve Karacabey Belediye Başkan Adayı Gönül Avil tarafından karşılanan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli ile ilgili açıklamalar yaptı.
"Bağrımıza basar, kollarız"
"Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde düzgün, nitelikli çalışan hiçbir personelle bizim derdimiz olamaz. Çünkü biz, çalışma arkadaşlarımızla en güzel hizmetleri vereceğimize inanıyoruz. Biz çalışanı severiz, bağrımıza basar, kollarız" diyen Başkan Adayı Bozbey, "20 sene boyunca bunu yaptık. Buradan Büyükşehir Belediyesi'nde iyi çalışan, ehil insanların tümüne buradan selamlarımı iletiyorum. Hangi düşüncede olursa olsun, hangi inançta olursa olsun, ötekileştirmeden, onları insan yerine koyan bir belediye başkanları geliyor. Büyükşehir'de çalışan her personelimizin hakkını korumak da bizim görevimizdir. Biz çalışanı severiz, çünkü biz insanı severiz. Onun için 20 sene Nilüferliler bize destek olup, sahip çıktılar. 1 Nisan'da Bursalılar görecektir ki, Bursa'da herkesin gülümseyeceği süreç başlayacak" diye konuştu.
"İhtiyaç sahibi emekliye 2 bin lira maaş"
Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın ortak çalışması ile tarım fuarının ilçede yapılabileceğini sözlerine ekleyen Bozbey, "Tarımda çalışıyorsunuz, bugün Karacabey'de tarım fuarı yapılamaz mı? Özellikle Mustafakemalpaşa ile ortak bir çalışmayla. Tarımını kentindeyiz, ama tarım fuarı alanı yok. Otoparkla ilgili büyük sıkıntılar var. Çocuklarımıza süt dağıtımını gerçekleştireceğiz. Başka yere akan muslukları kesip ihtiyacı olan emeklimize 2 bin lira maaş bağlayacağız. Muslukları kapatarak, başkasına akan hortumları keserek suyu da yüzde 25 indirim yapacağız. Bursalı, Karacabeyli suyu daha ekonomik içmelidir. Bursa su şehridir ama suyu pahalıya tüketiyoruz" dedi.
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