CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya\'da Ulaşım Sorununu Çözecek

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya'da ulaşım sorunu kalmayacağını belirterek, ilk defa körfez ulaşımının da başlayacağının altını çizdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın proje tanıtım toplantısında konuştu. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Başkan adayı Mustafa Bozbey, trafikten dolayı geç kaldığını belirterek salondaki kalabalıktan özür diledi.

Mudanya'nın ulaşım sorunu kalmayacağını vurgulayan Bozbey, "Metrobüs hattını gerçekleştireceğiz. Geçit Mahallesi'nden metrobüse bineceksiniz, Mudanya merkeze kadar geleceksiniz. Mudanya ile Güzelyalı Mahallesi'ni tramvay ile birbirine bağlayacağız. Güzelyalı'daki insanlarımız rahatlıkla merkeze gelsinler ve işlerini bitirip dönsünler" dedi.

"Körfez ulaşımını başlatacağız"

"Bunların yanı sıra ilk defa körfez ulaşımına başlayacağız. Mudanya'dan, Trilye tarafında uzanan bir hattımız olacak" diyen Başkan adayı Bozbey, "Diğer taraftan da Kurşunlu, Gemlik, Karacaali kısmına giden bir deniz hattını da hizmete açacağız. Bugüne kadar kimsenin aklına gelmedi. Yapmak istediler de elinden tutan mı vardı? Onların derdi insanların bir yerden bir yere güvenli ulaşması değil ki. Onların derdi başka bir şey. Onların derdi yalan ve iftiradır. Seçime 18 gün kaldı, bundan sonra her gün bir yalan ve iftira ile karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

"Bursalılar en pahalı suyu içiyor"

Bursalıların en pahalı suyu içtiğini savunan Bozbey, "Benim Bursalı hemşerilerim suyu en pahalı içiyor. Üstelik de çeşmeden temiz suyu içmesi gerekirken, bunu bile yapamıyor. Gidip 19 litre damacana su alarak içiyor. Hani Bursa sudan ibaretti. Bursalıya temiz suyu içiremeyecek anlayışta olanlar hala başka şeylerin peşinde" ifadelerini kullandı.

"Kent konseyleri belediyeden bağımsız çalışacak"

Kent konseylerinin belediyeden bağımsız çalışacağını anlatarak konuşmasını sürdüren Bozbey, "Kent konseyleri belediye ile halk arasında köprü olacak. Onun altında kadın, gençlik meclisleri var ama mahalle komiteleri oluşması gerekiyor. Mahallede oluşan sorunlarla ilgili görüş ve projelerin o komitelerde görüşülüyor olması lazım. Kararlar burada alınacak, uygulamayı elbette belediye yapacak. Öncelikleri de o komitelerin belirlemesi gerekiyor. Bunun adına 'Demokratik katılımcı yönetim sistemi' deniyor. Türkiye'nin birçok yerinde bunu anlattım. Bazı şehirlerde başladılar. Nilüfer'de nasıl uyguladıysak, kalan 16 ilçede de aynı anlayışı hep beraber gerçekleştireceğiz. O zaman nasıl başarılı projeler ortaya çıkacak. Nasıl insanı önceleyen projeler ortaya çıkacak göreceksiniz" dedi.

"Mudanya'nın imar sorunları var"

Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü: "Mudanya'nın imar sorunları var. Bunlarla ilgili de bütüncül bir plan yapılması gerekiyor. Bursa kötü yönetiliyor. Aynı zamanda yıllardır plansız yönetiliyor. 1998'deki 2020 planı adını verdiğimiz 'Çevre Düzeni Planı' ile yönetiliyor. O zaman hedef nüfus 2 milyon civarındaydı, bugün Bursa 4 milyona yaklaştı. Ama planlar hala aynı üstelik de üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. Nilüfer'de 20 yılda yaptıklarımızı değerlendirdiğimizde, birçok büyükşehir belediyesi dahi yaptıklarımızı yapamamış. Dernekler yerleşkesi hangi ilde var? İlçe demiyorum. Nilüfer'de 2 tane var. İllerde yok böyle bir uygulama. Akademik Odalar dediğimiz o proje de hiçbir ilde yok"

"Yarım kalan Anadolu Arasta'sı projesi tamamlanacak"

Nilüfer'de yarım kalan Anadolu Arastası hakkında da konuşan Bozbey, "Hemşehri derneklerinin olacağı Arasta'yı 31 Mart'tan sonra bitireceğiz. Hemşehri derneklerini bir araya toplayacağız. O proje bir barış projesidir. 81 ilin hikayesi olan binalarının olduğu yerleşkeden söz ediyorum. Dünyada bunun örneği yok. Bunu büyükşehirle beraber bitireceğiz. Nilüfer Belediyesi oraya belli bir rakamın üzerinde harcama yapıldı ama bir ilçenin altında kalkamayacağı hale geldi. Zamanında maliyetler normaldi ve biz '10 yıllık bir süreçte tamamlarız' diyerek yola çıkmıştık fakat maliyetlerin bu denli artması projeyi geriye attı. Büyükşehir'e geldiğimizde bunu hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA