CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Sinema Salonu Vaadi Verdi

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Mustafakemalpaşa'dan Bursa'ya sinema için giden gençlerimiz var. Tiyatro, sinema gibi etkinlik salonunu yapacağımıza söz veriyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısına katıldı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem ve partililerin de yer aldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Mustafakemalpaşa'da yıllardır kangren haline gelen alt yapısından başlayarak, spor, kültürel tesislerini ve tabii ki de sinema salonunu yapacağız. Mustafakemalpaşa'da 3 gün önce gençlerle konuştuğumuzda sinema için Bursa'ya, Nilüfer'e gittiklerini söyledi. Tiyatro, sinema gibi etkinlik salonunu yapacağımıza söz veriyoruz. Bursa'ya gitmenize gerek kalmayacak" dedi.
Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü; "Tarımda sürdürülebilir olmak, ekilebilir alanları çoğaltmak için gübre, tohum, mazot desteğini çiftçilerimize sunacağız. Üretimi arttıracağız. Köydeki gençlerimiz şehirlerde asgari ücretle iş aramak zorunda kalmayacak. Kendi köyünde arazileri ekip, daha fazlasını kazanacaklar. Yine bununla bağlantılı soğuk hava depoları yapacağız. Köylümüzün malını koruyarak daha iyi fiyata satmasını sağlayacağız."
"Çocuklarımız, gençlerimiz için desteklerimiz olacak. Süt içmeyen çocuk kalmayacak. Bunu belediye olarak destekleyeceğiz. Okula giden tüm çocuklarımız süt içecek. Biz bunu Nilüfer'de yaptık. Biz bir çocuğun yatağa aç girmesini önlemekle zorundayız" diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, "Belirli ücretlerin altında olan emeklilerimize destek vereceğiz. Destek paketlerimizin tamamını açıklayacağız. Bunların tamamı Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 8'i kadar tutuyor. Sizin vergilerinizle belediyeye para geliyor. Sizin paranızı biz Bursa'nın dört yanında ihtiyaç duyulan alanlarda eşit ve adil olarak paylaştıracağız" diye konuştu.
Bozbey sözlerini şöyle tamamladı; "Sizlerin sadece destek vermesi yetmez. Eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı arayacaksınız. Bir önceki yerel seçimlerde bize oy vermemiş kişileri projelerimizi anlatarak ikna etmenizi istiyoruz. Bu defa sandıklar öyle patlayacak ki sizler başında olursanız bir oyu bile dışarı kaçırmazsanız, trafoya kedi değil, aslan bile girse fayda etmeyecek. Sizlere güveniyoruz. Bu kalan süreç içinde bizleri takip etmeniz ve projelerimizi vatandaşlarımızla paylaşmalıyız" - BURSA
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